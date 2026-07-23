Bahia x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações da 20ª rodada do Brasileirão

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Tricolor baiano recebe o Corinthians na abertura do returno da Série A e tenta seguir entre os primeiros colocados; confira os detalhes

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Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca o início do returno da competição para as duas equipes. O Tricolor de Aço tenta manter a boa campanha na parte de cima da tabela, enquanto o Corinthians busca começar a segunda metade do campeonato somando pontos fora de casa.

Como chegam as equipes

O Bahia inicia o returno ocupando a sexta colocação, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. Na última rodada do primeiro turno, a equipe empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O gol tricolor foi marcado por Ademir, que voltou a balançar as redes após seis meses, com assistência de Rodrigo Nestor. O meio-campista recebeu elogios do técnico Rogério Ceni, que destacou sua importância para o setor ofensivo da equipe.

Para a partida, o treinador volta a contar com o lateral Luciano Juba, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Já o atacante Alejo Veliz, regularizado no BID da CBF, pode fazer sua estreia oficial com a camisa do Bahia.

O Corinthians inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro buscando um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir Bahia x Corinthians ao vivo

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em sinal aberto, pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, e pela ge tv, no streaming.

TV aberta: Globo

Globo Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: ge tv

Ingressos e acesso à Arena Fonte Nova

A venda de ingressos foi realizada de forma escalonada, com prioridade para os sócios-torcedores antes da abertura para o público geral e para os visitantes.

O acesso ao estádio exige cadastro de biometria facial, procedimento obrigatório adotado pela Arena Fonte Nova desde 2025. O registro deve ser realizado previamente no portal oficial do estádio.

Ficha técnica