Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão
Furacão inicia o returno embalado por vitória sobre o São Paulo, enquanto o Colorado tenta reagir após derrota em casa; confira os detalhes
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Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto abre o returno da competição para as duas equipes. Enquanto o Furacão tenta manter a boa campanha na parte de cima da tabela, o Colorado busca reagir para se afastar da zona de rebaixamento.
Os torcedores poderão acompanhar a partida com transmissão exclusiva por streaming.
Como chegam as equipes
O Athletico-PR chega embalado após vencer o São Paulo por 2 a 1, de virada, em Bragança Paulista. O destaque da partida foi Leozinho, autor dos dois gols da equipe em um intervalo de poucos minutos.
Com o resultado, o Furacão chegou aos 33 pontos e ocupa a terceira colocação, iniciando o returno na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.
O Internacional, por outro lado, tenta interromper um momento de instabilidade. Na rodada anterior, o Colorado foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no Beira-Rio, permanecendo na 14ª posição, com 21 pontos.
Carbonero marcou o gol da equipe gaúcha na última partida, mas o time terminou o jogo com um jogador a menos após a expulsão de Victor Gabriel, que será desfalque para o duelo em Curitiba.
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Onde assistir Athletico-PR x Internacional ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.
- Streaming: Amazon Prime Video
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Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 20ª rodada
- Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
- Data: 25/07/2026 (sábado)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)