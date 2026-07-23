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Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão

Furacão inicia o returno embalado por vitória sobre o São Paulo, enquanto o Colorado tenta reagir após derrota em casa; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 23/07/2026 às 8:16
Imagem do confronto entre Internacional e Cruzeiro
Imagem do confronto entre Internacional e Cruzeiro - Ricardo Duarte/ Internacional

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Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto abre o returno da competição para as duas equipes. Enquanto o Furacão tenta manter a boa campanha na parte de cima da tabela, o Colorado busca reagir para se afastar da zona de rebaixamento.

Os torcedores poderão acompanhar a partida com transmissão exclusiva por streaming.

Como chegam as equipes

O Athletico-PR chega embalado após vencer o São Paulo por 2 a 1, de virada, em Bragança Paulista. O destaque da partida foi Leozinho, autor dos dois gols da equipe em um intervalo de poucos minutos.

Com o resultado, o Furacão chegou aos 33 pontos e ocupa a terceira colocação, iniciando o returno na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

O Internacional, por outro lado, tenta interromper um momento de instabilidade. Na rodada anterior, o Colorado foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no Beira-Rio, permanecendo na 14ª posição, com 21 pontos.

Carbonero marcou o gol da equipe gaúcha na última partida, mas o time terminou o jogo com um jogador a menos após a expulsão de Victor Gabriel, que será desfalque para o duelo em Curitiba.

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Onde assistir Athletico-PR x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 20ª rodada
  • Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
  • Data: 25/07/2026 (sábado)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

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