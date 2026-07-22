St. Gallen x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e principais informações da UEFA Europa League

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Benfica inicia caminhada rumo à fase de liga da Europa League diante do St. Gallen em confronto inédito na Suíça; confira os detalhes

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St. Gallen e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), 19h em Lisboa, no Kybunpark, na Suíça, pelo jogo de ida da segunda pré-eliminatória da UEFA Europa League 2026/27.

O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na tentativa de garantir uma vaga na fase de liga da competição europeia. A partida de volta está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O duelo também será o primeiro encontro oficial da história entre St. Gallen e Benfica.

Como chegam as equipes

O Benfica inicia oficialmente uma nova fase sob o comando do técnico Marco Silva. A equipe portuguesa encerrou a última edição da liga nacional na terceira colocação e chega para a disputa europeia após realizar dois amistosos de pré-temporada, com uma vitória e uma derrota.

As Águias terão desfalques importantes. Leandro Barreiro não viajou após apresentar uma infecção respiratória. Joshua Wynder e Jaden Umeh seguem em recuperação de lesões, enquanto Gabriel Índio e Prestianni também ficam fora.

Entre as novidades, Jhon Durán viajou com a delegação e aguarda a conclusão de sua inscrição. Bruma, Tomás Araújo e Amar Dedic estão novamente à disposição da comissão técnica.

O St. Gallen garantiu vaga na competição após terminar como vice-campeão nacional e conquistar a Taça da Suíça. O clube realizou seis amistosos durante a preparação, com três vitórias e três derrotas, chegando com maior ritmo de jogo para a estreia oficial.

Onde assistir St. Gallen x Benfica ao vivo

No Brasil, não haverá transmissão ao vivo da partida. Em Portugal, o confronto será exibido pela Sport TV 5.

Ficha técnica