fechar
Onde assistir |

St. Gallen x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e principais informações da UEFA Europa League

Benfica inicia caminhada rumo à fase de liga da Europa League diante do St. Gallen em confronto inédito na Suíça; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 10:09
Imagem dos jogadores do Benfica em partida da Liga Portugal
Imagem dos jogadores do Benfica em partida da Liga Portugal - Cátia Luís e Isabel Cutileiro/ SL Benfica

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

St. Gallen e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 15h (horário de Brasília), 19h em Lisboa, no Kybunpark, na Suíça, pelo jogo de ida da segunda pré-eliminatória da UEFA Europa League 2026/27.

O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na tentativa de garantir uma vaga na fase de liga da competição europeia. A partida de volta está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O duelo também será o primeiro encontro oficial da história entre St. Gallen e Benfica.

Como chegam as equipes

O Benfica inicia oficialmente uma nova fase sob o comando do técnico Marco Silva. A equipe portuguesa encerrou a última edição da liga nacional na terceira colocação e chega para a disputa europeia após realizar dois amistosos de pré-temporada, com uma vitória e uma derrota.

As Águias terão desfalques importantes. Leandro Barreiro não viajou após apresentar uma infecção respiratória. Joshua Wynder e Jaden Umeh seguem em recuperação de lesões, enquanto Gabriel Índio e Prestianni também ficam fora.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre as novidades, Jhon Durán viajou com a delegação e aguarda a conclusão de sua inscrição. Bruma, Tomás Araújo e Amar Dedic estão novamente à disposição da comissão técnica.

O St. Gallen garantiu vaga na competição após terminar como vice-campeão nacional e conquistar a Taça da Suíça. O clube realizou seis amistosos durante a preparação, com três vitórias e três derrotas, chegando com maior ritmo de jogo para a estreia oficial.

Onde assistir St. Gallen x Benfica ao vivo

No Brasil, não haverá transmissão ao vivo da partida. Em Portugal, o confronto será exibido pela Sport TV 5.

Ficha técnica

  • Competição: UEFA Europa League 2026/27 – Segunda pré-eliminatória (ida)
  • Local: Kybunpark, Suíça
  • Data: 23/07/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 15h (de Brasília) / 19h (de Lisboa)
  • Transmissão no Brasil: não haverá transmissão ao vivo
  • Transmissão em Portugal: Sport TV 5

Leia também

Jogos de hoje (22/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (22/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
Série A

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags