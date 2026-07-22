São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão
Tricolor tenta voltar a vencer diante do Furacão em Bragança Paulista, onde encerra o primeiro turno da Série A; confira os detalhes
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São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto encerra o primeiro turno da competição para as duas equipes e marca a retomada do Brasileirão após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo de 2026.
Sem poder atuar no MorumBis, que recebe uma série de apresentações musicais, o Tricolor mandará a partida no interior paulista. O Athletico-PR, por sua vez, tenta manter a boa fase para seguir na briga pelas primeiras posições.
Como chegam as equipes
O São Paulo ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, e atravessa um momento de instabilidade. Antes da pausa do campeonato, o Tricolor acumulava cinco rodadas sem vitória, com dois empates e três derrotas, incluindo o revés por 1 a 0 para o Remo nos acréscimos da última partida.
Durante a intertemporada, a equipe realizou seis jogos-treino, com três vitórias e três empates. O técnico conta novamente com o zagueiro Arboleda, reintegrado ao elenco, enquanto os reforços Newton, Aurélio Buta e Victor Sá foram regularizados e ficam como opções.
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O Athletico-PR vive momento mais positivo. O Furacão ocupa a quinta colocação, com 30 pontos, e pode terminar a rodada no G3 em caso de vitória. Antes da paralisação, venceu o Mirassol e chegou a três partidas consecutivas sem derrota na Série A.
Apesar das derrotas em amistosos para Boca Juniors e Red Bull Bragantino durante a pausa, o clube paranaense utilizou o período para ajustes táticos e chega com o retorno do artilheiro Kevin Viveros, goleador do Brasileirão com 11 gols.
Onde assistir São Paulo x Athletico-PR ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo para os estados de São Paulo, Paraná e Maranhão, além do Premiere, no pay-per-view, e da ge tv, no YouTube.
- TV aberta: TV Globo (São Paulo, Paraná e Maranhão)
- Pay-per-view: Premiere
- YouTube: ge tv
Possíveis escalações
São Paulo
- Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (ou Tolói) e Enzo Díaz; Pablo Maia, Danielzinho (ou Bobadilla) e Artur; Luciano (ou Victor Sá), Ferreira e Calleri.
- Desfalques: Lucas Moura (lesionado). Wendell está suspenso. Luciano aparece como provável titular, embora algumas fontes também o apontem como suspenso.
Athletico-PR
- Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Kevin Viveros.
- Desfalques: Bruno Zapelli, Felipinho, Mycael e Benavídez.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
- Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo (São Paulo, Paraná e Maranhão), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube)