Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)? Veja a programação da TV aberta nesta quarta-feira

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A emissora exibe partidas diferentes do Campeonato Brasileiro conforme a região do país; confira a programação completa desta quarta-feira

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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (22) jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim como da Série B. Como de costume, a emissora fará divisão de rede e exibirá partidas diferentes de acordo com a região do país.

Os confrontos começam às 21h30 e envolvem Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro, São Paulo x Athletico-PR e Náutico x Londrina.

Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)?

Chapecoense x Flamengo

O confronto será transmitido para:

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Ceará

Bahia

Pernambuco (exceto a cidade do Recife)

Internacional x Cruzeiro

A partida será exibida para:

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

São Paulo x Athletico-PR

O duelo terá transmissão para:

São Paulo

Paraná

Maranhão

Náutico x Londrina

O duelo terá transmissão para:

Recife

Programação da Globo hoje (22/07)

04h00 — Hora Um

— Hora Um 06h00 — Bom Dia Pernambuco

— Bom Dia Pernambuco 08h30 — Bom Dia Brasil

— Bom Dia Brasil 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta

— Encontro com Patrícia Poeta 10h35 — Mais Você

— Mais Você 11h45 — NE1

— NE1 13h00 — Globo Esporte

— Globo Esporte 13h25 — Jornal Hoje

— Jornal Hoje 14h45 — Edição Especial: Além do Tempo

— Edição Especial: Além do Tempo 15h30 — Sessão da Tarde: O Clube dos Milagres

— Sessão da Tarde: O Clube dos Milagres 17h00 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil

— Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil 18h05 — A Nobreza do Amor

— A Nobreza do Amor 18h45 — NE2

— NE2 19h15 — Coração Acelerado

— Coração Acelerado 20h00 — Jornal Nacional

— Jornal Nacional 20h35 — Quem Ama Cuida

— Quem Ama Cuida 21h20 — Brasileirão (início da transmissão) | Náutico x Londrina (para Recife)

23h30 — Segue o Jogo

— Segue o Jogo 23h45 — Justiça 2

— Justiça 2 00h30 — Jornal da Globo

— Jornal da Globo 01h20 — Reapresentação: A Nobreza do Amor

— Reapresentação: A Nobreza do Amor 01h55 — Reapresentação: Coração Acelerado

— Reapresentação: Coração Acelerado 02h35 — Corujão I: O Jardim Secreto de Mariana

Jogos transmitidos pela Globo nesta quarta-feira