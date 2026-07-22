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Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)? Veja a programação da TV aberta nesta quarta-feira

A emissora exibe partidas diferentes do Campeonato Brasileiro conforme a região do país; confira a programação completa desta quarta-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 12:03
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes! - Observatório da TV

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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (22) jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim como da Série B. Como de costume, a emissora fará divisão de rede e exibirá partidas diferentes de acordo com a região do país.

Os confrontos começam às 21h30 e envolvem Chapecoense x Flamengo, Internacional x CruzeiroSão Paulo x Athletico-PR e Náutico x Londrina.

Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)?

Chapecoense x Flamengo

O confronto será transmitido para:

  • Rio de Janeiro
  • Santa Catarina
  • Ceará
  • Bahia
  • Pernambuco (exceto a cidade do Recife)

Leia Também

Internacional x Cruzeiro

A partida será exibida para:

  • Rio Grande do Sul
  • Minas Gerais

São Paulo x Athletico-PR

O duelo terá transmissão para:

  • São Paulo
  • Paraná
  • Maranhão

Náutico x Londrina

O duelo terá transmissão para:

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  • Recife

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Programação da Globo hoje (22/07)

  • 04h00 — Hora Um
  • 06h00 — Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 — Bom Dia Brasil
  • 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 — Mais Você
  • 11h45 — NE1
  • 13h00 — Globo Esporte
  • 13h25 — Jornal Hoje
  • 14h45 — Edição Especial: Além do Tempo
  • 15h30 — Sessão da Tarde: O Clube dos Milagres
  • 17h00 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil
  • 18h05 — A Nobreza do Amor
  • 18h45 — NE2
  • 19h15 — Coração Acelerado
  • 20h00 — Jornal Nacional
  • 20h35 — Quem Ama Cuida
  • 21h20 — Brasileirão (início da transmissão) | Náutico x Londrina (para Recife)
  • 23h30 — Segue o Jogo
  • 23h45 — Justiça 2
  • 00h30 — Jornal da Globo
  • 01h20 — Reapresentação: A Nobreza do Amor
  • 01h55 — Reapresentação: Coração Acelerado
  • 02h35 — Corujão I: O Jardim Secreto de Mariana

Jogos transmitidos pela Globo nesta quarta-feira

  • 21h30 — Chapecoense x Flamengo
  • 21h30 — Internacional x Cruzeiro
  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR
  • 21h30 — Náutico x Londrina

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