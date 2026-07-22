Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)? Veja a programação da TV aberta nesta quarta-feira
A emissora exibe partidas diferentes do Campeonato Brasileiro conforme a região do país; confira a programação completa desta quarta-feira
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A TV Globo transmite nesta quarta-feira (22) jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, assim como da Série B. Como de costume, a emissora fará divisão de rede e exibirá partidas diferentes de acordo com a região do país.
Os confrontos começam às 21h30 e envolvem Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro, São Paulo x Athletico-PR e Náutico x Londrina.
Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/07)?
Chapecoense x Flamengo
O confronto será transmitido para:
- Rio de Janeiro
- Santa Catarina
- Ceará
- Bahia
- Pernambuco (exceto a cidade do Recife)
Internacional x Cruzeiro
A partida será exibida para:
- Rio Grande do Sul
- Minas Gerais
São Paulo x Athletico-PR
O duelo terá transmissão para:
- São Paulo
- Paraná
- Maranhão
Náutico x Londrina
O duelo terá transmissão para:
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- Recife
Programação da Globo hoje (22/07)
- 04h00 — Hora Um
- 06h00 — Bom Dia Pernambuco
- 08h30 — Bom Dia Brasil
- 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 — Mais Você
- 11h45 — NE1
- 13h00 — Globo Esporte
- 13h25 — Jornal Hoje
- 14h45 — Edição Especial: Além do Tempo
- 15h30 — Sessão da Tarde: O Clube dos Milagres
- 17h00 — Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil
- 18h05 — A Nobreza do Amor
- 18h45 — NE2
- 19h15 — Coração Acelerado
- 20h00 — Jornal Nacional
- 20h35 — Quem Ama Cuida
- 21h20 — Brasileirão (início da transmissão) | Náutico x Londrina (para Recife)
- 23h30 — Segue o Jogo
- 23h45 — Justiça 2
- 00h30 — Jornal da Globo
- 01h20 — Reapresentação: A Nobreza do Amor
- 01h55 — Reapresentação: Coração Acelerado
- 02h35 — Corujão I: O Jardim Secreto de Mariana
Jogos transmitidos pela Globo nesta quarta-feira
- 21h30 — Chapecoense x Flamengo
- 21h30 — Internacional x Cruzeiro
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR
- 21h30 — Náutico x Londrina