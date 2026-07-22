Jogos de hoje (22/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
A quarta-feira (22) será marcada por jogos de Sport e Náutico, além de confrontos da Série A do Brasileiro, Sul-Americana e competições europeias
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A quarta-feira (22) promete fortes emoções para os torcedores pernambucanos. Sport e Náutico entram em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga no G-6. Além disso, a programação do dia conta com jogos da Série A, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil Feminina, MLS e das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.
Entre os destaques estão os confrontos entre Goiás x Sport, na Serrinha, e Náutico x Londrina, nos Aflitos. No cenário internacional, o Vasco visita o Independiente Medellín pelos playoffs da Copa Sul-Americana.
Jogos desta quarta-feira (22/07)
Campeonato Brasileiro - Série A
- 19h30 - Coritiba x Palmeiras - Prime Video
- 21h30 - Chapecoense x Flamengo - Globo e Premiere
- 21h30 - Internacional x Cruzeiro - Globo e Premiere
- 21h30 - São Paulo x Athletico - Globo, geTV e Premiere
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Ceará x CRB - Disney+, ESPN 4, Xsports e SportyNet
- 19h30 - Operário-PR x Ponte Preta - Disney+
- 20h30 - Goiás x Sport - Disney+
- 21h30 - Náutico x Londrina - Globo, SporTV e Premiere.
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Copa Sul-Americana
- 19h - Independiente Medellín x Vasco - ESPN e Disney+
- 21h30 - Lanús x Cienciano - Disney+ e Paramount+
- 21h30 - Sporting Cristal x RB Bragantino - Paramount+
Champions League - 2ª rodada qualificatória
- 14h - Omonia x Kairat - Canal Gol Brazil
- 14h30 - Levski Sofia x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Egnatia x Celje - Sem transmissão para o Brasil
Conference League - 2ª rodada qualificatória
- 13h - Neftçi x Dinamo Minsk - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Bohemian FC x Ballkani - Sem transmissão para o Brasil
- 14h45 - Basaksehir x Inter - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Vardar x Riga - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - FC Spartak Trnava x CSKA 1948 Sofia
Copa do Brasil Feminina
- 19h – Botafogo x RB Bragantino – Sportv
- 19h30 – Atlético-MG x Atlético-PI – CBF TV
MLS
- 20h30 – Columbus Crew x New York City – Apple TV
- 20h30 – Cincinnati x Vancouver Whitecaps – Apple TV
- 20h30 – Inter Miami x Chicago Fire – Apple TV
- 20h30 – New England Revolution x Toronto – Apple TV
- 20h30 – Philadelphia Union x New York Red Bulls – Apple TV
- 21h15 – Charlotte x Atlanta United – Apple TV
- 21h30 – Austin x Seattle Sounders – Apple TV
- 21h30 – Houston Dynamo x DC United – Apple TV
- 21h30 – Nashville x Montreal – Apple TV
- 21h30 – Sporting KC x Minnesota United – Apple TV
- 22h30 – Colorado Rapids x San Diego – Apple TV
- 23h30 – LA Galaxy x St. Louis City – Apple TV
- 23h30 – Los Angeles FC x Real Salt Lake – Apple TV
- 23h30 – Portland Timbers x Dallas – Apple TV
- 23h30 – San Jose Earthquakes x Orlando City – Apple TV
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