Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
Equipes fazem confronto direto na luta contra o rebaixamento; Cruz-Maltino tenta reagir após derrota, enquanto o Leão busca embalar após vitória
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O Vasco recebe o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que ocupam a zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino aparece na 17ª colocação, com 20 pontos, enquanto o Mirassol é o 18º colocado, com 19 pontos e um jogo a menos.
Como chegam as equipes
O Vasco busca recuperação após retornar da pausa para a Copa do Mundo com derrota para o Vitória, no Barradão. A equipe comandada pelo português Pedro Emanuel soma cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas, e precisa do resultado para deixar o Z-4.
Já o Mirassol vive um momento melhor. Na volta do Brasileirão, o time paulista venceu o Grêmio por 2 a 1 no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e tenta iniciar uma reação para escapar das últimas posições da tabela.
Com apenas um ponto separando as equipes, o duelo em São Januário é tratado como um confronto direto na luta pela permanência na Série A.
Onde assistir Vasco x Mirassol ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Record
- Streaming: CazéTV
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (David).
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos (Carlos Eduardo).
- Desfalques: Negueba e Alex Muralha (lesionados).
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
- Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)
- Quarto árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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