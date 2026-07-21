São Paulo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão
Duelo em Bragança Paulista coloca frente a frente equipes que brigam pelas primeiras posições da Série A após a pausa da Copa do Mundo; confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto marca o retorno da competição nacional após a paralisação provocada pela disputa da Copa do Mundo e encerra o primeiro turno do Brasileirão para as duas equipes.
Enquanto o Tricolor paulista busca diminuir a distância para o G4, o Furacão tenta consolidar sua posição entre os primeiros colocados da tabela.
Como chegam as equipes
O São Paulo ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, e tenta reagir após uma sequência de cinco partidas sem vitória antes da pausa da competição, período em que acumulou três derrotas e dois empates.
A equipe comandada por Dorival Júnior aposta no bom desempenho como mandante para voltar a vencer. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Tricolor soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota atuando em seus domínios.
O Athletico-PR chega em situação mais confortável na tabela, ocupando a quarta posição. Antes da interrupção do calendário, o clube paranaense registrou duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apesar da boa campanha, o Furacão tenta melhorar seu rendimento como visitante. A equipe venceu apenas duas das oito partidas disputadas fora de Curitiba nesta Série A.
O retrospecto recente também favorece o São Paulo. Desde novembro de 2019, o Tricolor não perde para o Athletico-PR como mandante, acumulando cinco vitórias e um empate nos seis confrontos mais recentes nessa condição.
Onde assistir São Paulo x Athletico-PR ao vivo
O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, e também pela ge tv, no YouTube.
- TV aberta: TV Globo
- Pay-per-view: Premiere
- YouTube: ge tv
- Entre no canal do WhatsApp dos jogos de hoje!
Possíveis desfalques
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
- Desfalques: Lucas Moura (lesão), Luciano Neves e Wendell (suspensos), Maik e Ryan Francisco (lesionados). Cauly e Bobadilla são dúvidas.
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
- Desfalques: Isidro Pitta e Zapelli. Portilla será reavaliado e Claudinho é dúvida.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge tv (YouTube)