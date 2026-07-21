São Bernardo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série B
O Tigre do ABC busca voltar a vencer para se aproximar do G-6, enquanto o Vozão tenta deixar a zona de rebaixamento da Série B de 2026
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São Bernardo e Ceará se enfrentam no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos semelhantes na competição. Sem vencer há sete partidas, São Bernardo e Ceará entram em campo pressionados em busca de recuperação para objetivos distintos na tabela.
Como chegam as equipes
O São Bernardo tenta reencontrar o caminho das vitórias após um início de campeonato que chegou a colocá-lo na liderança da Série B. A equipe comandada por Ricardo Catalá não vence há sete jogos, acumulando quatro derrotas e três empates no período.
Atualmente, o Tigre ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados, fruto de sete vitórias, seis empates e seis derrotas.
Do outro lado, o Ceará vive uma temporada abaixo das expectativas. Cotado por muitos para brigar pelo acesso, o Vozão também amarga uma sequência de sete partidas sem vencer, com quatro derrotas e três empates.
A equipe de Daniel Paulista aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos somados em 19 jogos, tendo conquistado quatro vitórias, sete empates e sofrido oito derrotas.
Onde assistir São Bernardo x Ceará ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- TV aberta: Globo
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
São Bernardo (Técnico: Ricardo Catalá)
Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Romisson, Foguinho e Dudu Miraíma; Lucas Rian, Echaporã e Felipe Garcia.
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Richard; Bryan Borges, Éder, Júlio Cesar e Sanchez; Giovanni Pavani, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca (Renzo López).
Arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
- VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)
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