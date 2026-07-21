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São Bernardo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série B

O Tigre do ABC busca voltar a vencer para se aproximar do G-6, enquanto o Vozão tenta deixar a zona de rebaixamento da Série B de 2026

Por Lucas Valle Publicado em 24/07/2026 às 9:33
São Bernardo e Ceará se enfrentam pela Série B do Brasileiro
São Bernardo e Ceará se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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São Bernardo e Ceará se enfrentam no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que atravessam momentos semelhantes na competição. Sem vencer há sete partidas, São Bernardo e Ceará entram em campo pressionados em busca de recuperação para objetivos distintos na tabela.

Como chegam as equipes

O São Bernardo tenta reencontrar o caminho das vitórias após um início de campeonato que chegou a colocá-lo na liderança da Série B. A equipe comandada por Ricardo Catalá não vence há sete jogos, acumulando quatro derrotas e três empates no período.

Atualmente, o Tigre ocupa a 10ª colocação, com 27 pontos conquistados, fruto de sete vitórias, seis empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Ceará vive uma temporada abaixo das expectativas. Cotado por muitos para brigar pelo acesso, o Vozão também amarga uma sequência de sete partidas sem vencer, com quatro derrotas e três empates.

A equipe de Daniel Paulista aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos somados em 19 jogos, tendo conquistado quatro vitórias, sete empates e sofrido oito derrotas.

Onde assistir São Bernardo x Ceará ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

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Prováveis escalações

São Bernardo (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Romisson, Foguinho e Dudu Miraíma; Lucas Rian, Echaporã e Felipe Garcia.

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Bryan Borges, Éder, Júlio Cesar e Sanchez; Giovanni Pavani, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca (Renzo López).

Arbitragem

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
  • Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
  • Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)
  • VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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