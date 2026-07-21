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Remo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A

Vitória tenta manter boa fase e seguir na zona de classificação para a Sul-Americana, enquanto o Remo busca melhorar o rendimento jogando em casa

Por Lucas Valle Publicado em 24/07/2026 às 10:04
Remo e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileiro
Remo e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Remo e Vitória se enfrentam neste domingo (26), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O duelo reúne duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Vitória tenta manter a boa sequência e se consolidar na primeira metade da tabela, o Remo busca se recuperar após goleada sofrida na última rodada para ficar mais perto de deixar a zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

O Vitória chega em alta para o confronto. A equipe comandada por Jair Ventura acumula duas partidas sem perder: venceu o Vasco na retomada do Brasileirão após a Copa do Mundo e empatou com o Botafogo na última quinta-feira (23). Com 26 pontos, o Leão ocupa uma posição na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com campanha de sete vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Apesar do momento positivo, o desempenho longe de Salvador preocupa. O clube baiano soma apenas quatro pontos como visitante, ostentando a segunda pior campanha fora de casa da Série A.

Já o Remo tenta virar a chave após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, em sua primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo. O time paraense ocupa a 19ª colocação, com 18 pontos conquistados em 19 jogos, resultado de quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

Se o Vitória tem dificuldades atuando fora de casa, o Remo também enfrenta problemas diante de sua torcida. O Leão Azul possui a segunda pior campanha como mandante da competição, com apenas 10 pontos conquistados no Mangueirão.

 

Onde assistir Remo x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere

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Prováveis escalações

Remo (Técnico: Léo Condé)

Ivan (Marcelo Rangel); Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Vitor Bueno (Zé Ricardo); Pikachu, Jajá e Alef Manga.

  • Desfalques: Marllon (terceiro cartão amarelo).

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê.

  • Desfalques: Emmanuel Martínez (terceiro cartão amarelo), Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes, Anderson Pato (lesionados) e Rúben Ismael (transição física).

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)
  • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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