Qual jogo vai passar no SBT hoje (21/07)? Confira a programação completa da TV Jornal e a partida da Sul-Americana
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Quem procura saber qual é o jogo do SBT hoje (21) terá como destaque a transmissão de Universidad Central de Venezuela x Santos, pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.
A emissora inicia a cobertura esportiva às 21h15. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.
Qual jogo vai passar no SBT hoje (21)?
O SBT transmite nesta terça-feira (21):
- 21h15 — Universidad Central de Venezuela x Santos (pré-jogo)
- 21h30 — Universidad Central de Venezuela x Santos, pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2026
Como chegam Universidad Central e Santos
A Universidad Central garantiu vaga nos playoffs após terminar como a melhor terceira colocada da fase de grupos da Copa Libertadores, com nove pontos no Grupo H.
O clube venezuelano passa por um processo de reformulação depois da Copa do Mundo, com a saída de sete jogadores do elenco, entre eles o atacante Juan Manuel Cuesta. Para a sequência da temporada, o técnico Daniel Sasso busca acelerar o entrosamento dos reforços, como Gonzalo Mottes e Edwin Mosquera.
O Santos, por sua vez, avançou aos playoffs da Copa Sul-Americana ao terminar na segunda colocação de seu grupo, garantindo a classificação pelo saldo de gols.
O confronto abre a disputa por uma vaga nas oitavas de final da competição. Quem avançar no placar agregado enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase.
Inicialmente marcado para Caracas, o jogo foi transferido pela Conmebol para Valencia em razão dos tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.
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Programação do SBT hoje (21)
- 00h00 — The Noite
- 01h00 — Operação Mesquita
- 01h30 — Passe de Milhões
- 02h00 — SBT Notícias
- 06h00 — Se Liga Brasil
- 07h00 — Primeiro Impacto PE
- 08h30 — Primeiro Impacto
- 10h45 — TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 — Turma do Barra
- 14h00 — A Desalmada
- 14h45 — Meu Coração É Teu
- 15h30 — Fofocalizando
- 17h00 — Sortilégio
- 18h30 — O Povo na TV
- 19h15 — Escrete na Rede
- 19h45 — SBT Brasil
- 20h45 — A História de Joana – A Virgem
- 21h15 — Universidad Central de Venezuela x Santos
- 23h15 — Programa do Ratinho