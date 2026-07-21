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Jogos de hoje (21/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Sem Copa do Mundo no calendário, a terça-feira (21) terá como destaques os duelos dos times brasileiros e partidas do futebol europeu

Por Lucas Valle Publicado em 21/07/2026 às 11:27 | Atualizado em 21/07/2026 às 11:29
Imagem dos jogadores do Bahia
Imagem dos jogadores do Bahia - Rafael Rodrigues/ EC Bahia

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A terça-feira (22) será movimentada para os amantes do futebol. A programação conta com jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, confrontos da Copa Sul-Americana, oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e partidas das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Atlético-MG e Bahia, Universidad Central e Santos pela Sul-Americana, além de Vasco x São Paulo pela Copa do Brasil Feminina e diversos jogos das competições europeias.

Jogos desta terça-feira (21/07)

Campeonato Brasileiro - Série A

  • 19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Avaí x América-MG – Disney+
  • 21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 19h – Nacional-URU x Tigre – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Universidad Central x Santos – SBT, ESPN e Disney+

Copa do Brasil Feminina

  • 16h30 – Fluminense x Cruzeiro – Sportv
  • 20h – Itabirito x Bahia – Xsports e CBF TV
  • 21h45 – Vasco x São Paulo – Sportv

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Supercopa Argentina

  • 18h – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Mexicano

  • 22h – Cruz Azul x Puebla – SportyNet
  • 0h – Toluca x Pumas UNAM – SportyNet

Champions League - 2ª rodada qualificatória

  • 13h - Sabah x KuPS - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Mjällby x Lincoln RI - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Ararat-Armenia x Shamrock Rovers - Transmissão: XSports
  • 13h - Iberia x Slovan - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - AGF x Lech - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Thun x Dinamo - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Fenerbahçe x Górnik - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Sturm Graz x Hearts - Transmissão: XSports e Canal GOAT Brazil
  • 15h45 - Klaksvík x Kauno algiris - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Larne FC x Crvena Zvezda - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Víkingur x Hapoel Be'er Sheva - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - 2ª rodada qualificatória

  • 14h - Goteborg x Levadia - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h30 - Floriana x Drita - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h15 - Bissen x Gyor - Sem transmissão para o Brasil

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