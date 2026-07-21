Jogos de hoje (21/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Sem Copa do Mundo no calendário, a terça-feira (21) terá como destaques os duelos dos times brasileiros e partidas do futebol europeu

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A terça-feira (22) será movimentada para os amantes do futebol. A programação conta com jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, confrontos da Copa Sul-Americana, oitavas de final da Copa do Brasil Feminina e partidas das fases qualificatórias da Champions League e Conference League.

Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Atlético-MG e Bahia, Universidad Central e Santos pela Sul-Americana, além de Vasco x São Paulo pela Copa do Brasil Feminina e diversos jogos das competições europeias.

Jogos desta terça-feira (21/07)

Campeonato Brasileiro - Série A



19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B



19h30 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+



19h30 – Avaí x América-MG – Disney+



21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+

Copa Sul-Americana

19h – Nacional-URU x Tigre – ESPN e Disney+



21h30 – Universidad Central x Santos – SBT, ESPN e Disney+

Copa do Brasil Feminina



16h30 – Fluminense x Cruzeiro – Sportv



20h – Itabirito x Bahia – Xsports e CBF TV



21h45 – Vasco x São Paulo – Sportv

Supercopa Argentina



18h – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Mexicano



22h – Cruz Azul x Puebla – SportyNet



0h – Toluca x Pumas UNAM – SportyNet





Champions League - 2ª rodada qualificatória

13h - Sabah x KuPS - Sem transmissão para o Brasil

13h - Mjällby x Lincoln RI - Sem transmissão para o Brasil

13h - Ararat-Armenia x Shamrock Rovers - Transmissão: XSports

13h - Iberia x Slovan - Sem transmissão para o Brasil

14h - AGF x Lech - Sem transmissão para o Brasil

15h - Thun x Dinamo - Sem transmissão para o Brasil

15h - Fenerbahçe x Górnik - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Sturm Graz x Hearts - Transmissão: XSports e Canal GOAT Brazil

15h45 - Klaksvík x Kauno algiris - Sem transmissão para o Brasil

16h - Larne FC x Crvena Zvezda - Sem transmissão para o Brasil

16h - Víkingur x Hapoel Be'er Sheva - Sem transmissão para o Brasil

Conference League - 2ª rodada qualificatória

14h - Goteborg x Levadia - Sem transmissão para o Brasil

14h30 - Floriana x Drita - Sem transmissão para o Brasil

15h15 - Bissen x Gyor - Sem transmissão para o Brasil

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