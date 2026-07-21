Internacional x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão
Duelo no Beira-Rio encerra o primeiro turno da Série A e reúne equipes que buscam reação na tabela; confira mais detalhes do confronto
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Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição e também o retorno das equipes ao Brasileirão após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo.
Separados por apenas três pontos na classificação, Colorado e Raposa entram em campo pressionados para iniciar uma recuperação na segunda metade da temporada.
Como chegam as equipes
O Internacional ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Antes da pausa, a equipe comandada por Paulo Pezzolano foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 3 a 1 e busca maior regularidade para subir na tabela.
Durante a janela de transferências, o Colorado promoveu mudanças no elenco. O atacante Rafael Borré deixou o clube, enquanto o zagueiro Guillermo Maripán e o meia Calebe chegaram para reforçar o grupo. O goleiro Sergio Rochet voltou após a Copa do Mundo e disputa posição na equipe titular.
O Cruzeiro aparece na 13ª posição, com 24 pontos. O time treinado por Artur Jorge vinha de empate por 1 a 1 com o Fluminense antes da interrupção do calendário e tenta transformar a evolução apresentada em outras competições em uma reação também na Série A.
A Raposa também passou por reformulação durante a janela, com diversas saídas e a chegada de reforços como Gabriel Pec, Luis Sinisterra e Gabriel Rojas.
O histórico do confronto na Série A é equilibrado, com 24 vitórias para cada equipe e 22 empates em 70 partidas. No Beira-Rio, porém, o retrospecto favorece o Internacional.
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Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A Rádio Gaúcha e a TV Inter, no YouTube, também farão a cobertura do confronto.
- TV aberta: TV Globo
- Pay-per-view: Premiere
- Rádio: Rádio Gaúcha
- YouTube: TV Inter
Possíveis escalações
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
- Anthoni (ou Rochet); Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Alexandro Bernabéi; Agustín Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Calebe; Johan Carbonero e Alerrandro.
- Desfalques: Alan Rodríguez (lesionado).
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
- Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba (ou Gabriel Rojas); Matheus Henrique e Gerson; Luis Sinisterra, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge.
- Desfalques: Lucas Romero (suspenso) e Cássio (lesionado).
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
- Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Rádio Gaúcha e TV Inter (YouTube)