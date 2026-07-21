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Internacional x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

Duelo no Beira-Rio encerra o primeiro turno da Série A e reúne equipes que buscam reação na tabela; confira mais detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 21/07/2026 às 10:40
Imagem dos jogadores de Internacional e Cruzeiro no Brasileirão da Série A
Imagem dos jogadores de Internacional e Cruzeiro no Brasileirão da Série A - Ricardo Duarte/ Internacional e Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

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Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição e também o retorno das equipes ao Brasileirão após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

Separados por apenas três pontos na classificação, Colorado e Raposa entram em campo pressionados para iniciar uma recuperação na segunda metade da temporada.

Como chegam as equipes

O Internacional ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Antes da pausa, a equipe comandada por Paulo Pezzolano foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 3 a 1 e busca maior regularidade para subir na tabela.

Durante a janela de transferências, o Colorado promoveu mudanças no elenco. O atacante Rafael Borré deixou o clube, enquanto o zagueiro Guillermo Maripán e o meia Calebe chegaram para reforçar o grupo. O goleiro Sergio Rochet voltou após a Copa do Mundo e disputa posição na equipe titular.

O Cruzeiro aparece na 13ª posição, com 24 pontos. O time treinado por Artur Jorge vinha de empate por 1 a 1 com o Fluminense antes da interrupção do calendário e tenta transformar a evolução apresentada em outras competições em uma reação também na Série A.

A Raposa também passou por reformulação durante a janela, com diversas saídas e a chegada de reforços como Gabriel Pec, Luis Sinisterra e Gabriel Rojas.

O histórico do confronto na Série A é equilibrado, com 24 vitórias para cada equipe e 22 empates em 70 partidas. No Beira-Rio, porém, o retrospecto favorece o Internacional.

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Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A Rádio Gaúcha e a TV Inter, no YouTube, também farão a cobertura do confronto.

  • TV aberta: TV Globo
  • Pay-per-view: Premiere
  • Rádio: Rádio Gaúcha
  • YouTube: TV Inter

Possíveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

  • Anthoni (ou Rochet); Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Alexandro Bernabéi; Agustín Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Calebe; Johan Carbonero e Alerrandro.
  • Desfalques: Alan Rodríguez (lesionado).

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

  • Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba (ou Gabriel Rojas); Matheus Henrique e Gerson; Luis Sinisterra, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge.
  • Desfalques: Lucas Romero (suspenso) e Cássio (lesionado).

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
  • Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Rádio Gaúcha e TV Inter (YouTube)

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