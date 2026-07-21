Internacional x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo no Beira-Rio encerra o primeiro turno da Série A e reúne equipes que buscam reação na tabela; confira mais detalhes do confronto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto marca o encerramento do primeiro turno da competição e também o retorno das equipes ao Brasileirão após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo.

Separados por apenas três pontos na classificação, Colorado e Raposa entram em campo pressionados para iniciar uma recuperação na segunda metade da temporada.

Como chegam as equipes

O Internacional ocupa a 14ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Antes da pausa, a equipe comandada por Paulo Pezzolano foi derrotada pelo Red Bull Bragantino por 3 a 1 e busca maior regularidade para subir na tabela.

Durante a janela de transferências, o Colorado promoveu mudanças no elenco. O atacante Rafael Borré deixou o clube, enquanto o zagueiro Guillermo Maripán e o meia Calebe chegaram para reforçar o grupo. O goleiro Sergio Rochet voltou após a Copa do Mundo e disputa posição na equipe titular.

O Cruzeiro aparece na 13ª posição, com 24 pontos. O time treinado por Artur Jorge vinha de empate por 1 a 1 com o Fluminense antes da interrupção do calendário e tenta transformar a evolução apresentada em outras competições em uma reação também na Série A.

A Raposa também passou por reformulação durante a janela, com diversas saídas e a chegada de reforços como Gabriel Pec, Luis Sinisterra e Gabriel Rojas.

O histórico do confronto na Série A é equilibrado, com 24 vitórias para cada equipe e 22 empates em 70 partidas. No Beira-Rio, porém, o retrospecto favorece o Internacional.

Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A Rádio Gaúcha e a TV Inter, no YouTube, também farão a cobertura do confronto.

TV aberta: TV Globo

TV Globo Pay-per-view: Premiere

Premiere Rádio: Rádio Gaúcha

Rádio Gaúcha YouTube: TV Inter

Possíveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Anthoni (ou Rochet); Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Alexandro Bernabéi; Agustín Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Calebe; Johan Carbonero e Alerrandro.

Desfalques: Alan Rodríguez (lesionado).

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba (ou Gabriel Rojas); Matheus Henrique e Gerson; Luis Sinisterra, Matheus Pereira e Keny Arroyo; Kaio Jorge.

Desfalques: Lucas Romero (suspenso) e Cássio (lesionado).

Ficha de arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Neuza Inês Back (SP) Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)

Alex Ang Ribeiro (SP) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha técnica