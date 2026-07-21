Independiente Medellin x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelos playoffs da Sul-Americana
Independiente Medellín e Vasco disputam vaga nas oitavas da Sul-Americana; Cruz-Maltino tenta superar momento difícil no Brasileirão
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Nesta quarta-feira (22), a Copa Sul-Americana segue em sua fase de playoffs. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.
A equipe carioca tenta deixar para trás o momento delicado vivido no Campeonato Brasileiro, enquanto os colombianos apostam no fator casa para construir vantagem no confronto de ida. O vencedor do duelo avança para as oitavas de final da competição continental.
Como chegam as equipes
O Independiente Medellín chega aos playoffs após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo A. A equipe colombiana somou sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas, garantindo a vaga na Sul-Americana graças ao regulamento da Conmebol que direciona os terceiros colocados da Libertadores para os playoffs da competição continental.
Apesar de atuar em Medellín, o clube não contará com o apoio de sua torcida. O estádio estará com portões fechados por determinação da Conmebol, em punição aplicada após incidentes registrados na partida contra o Flamengo pela fase de grupos da Libertadores.
Já o Vasco garantiu sua classificação ao terminar na segunda colocação do Grupo G da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino somou 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas, ficando atrás apenas do Olimpia, que avançou diretamente às oitavas de final com 13 pontos.
A equipe carioca atravessa um momento de pressão na temporada. O Vasco ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas na competição nacional.
Onde assistir Independiente Medellín x Vasco ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Independiente Medellín (Técnico: Alejandro Restrepo)
Eder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (David).
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (Chile)
- Assistente 1: Claudio Urrutia (Chile)
- Assistente 2: Juan Serrano (Chile)
- VAR: Jose Cabero (Chile)
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