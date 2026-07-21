fechar
Onde assistir |

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A

Tricolor gaúcho tenta reagir após derrota e afastar a crise, enquanto o Fluminense busca seguir firme no G-4 da Série A

Por Lucas Valle Publicado em 23/07/2026 às 12:22
Grêmio e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão
Grêmio e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Campeonato Brasileiro segue neste fim de semana com a disputa da 20ª rodada da Série A. Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Fluminense tenta se manter entre os primeiros colocados da tabela, o Grêmio busca se afastar da zona de rebaixamento e aliviar a pressão após mais um resultado negativo.

Como chegam as equipes

O Grêmio atravessa um momento delicado. O time gaúcho foi derrotado pelo Mirassol na rodada passada, aumentando ainda mais a pressão da torcida sobre a equipe. Com apenas 21 pontos, o Tricolor ocupa a 16ª colocação, com campanha de cinco vitórias, seis empates e oito derrotas.

O Fluminense chega de um empate contra o RB Bragantino na última rodada. A equipe comandada por Luis Zubeldía buscou a igualdade nos minutos finais da partida e ocupa agora a quarta colocação, com 32 pontos conquistados. Até aqui, o Tricolor carioca soma nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas na Série A.

Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Pay-per-view: Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luis Castro)

Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Carlos Vinícius e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.

Arbitragem

  • Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
  • Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
  • Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão
BRASILEIRÃO 2026

Athletico-PR x Internacional ao vivo: onde assistir, horário e informações do Brasileirão
Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (23/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Compartilhe

Tags