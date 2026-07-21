Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
Tricolor gaúcho tenta reagir após derrota e afastar a crise, enquanto o Fluminense busca seguir firme no G-4 da Série A
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O Campeonato Brasileiro segue neste fim de semana com a disputa da 20ª rodada da Série A. Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Fluminense tenta se manter entre os primeiros colocados da tabela, o Grêmio busca se afastar da zona de rebaixamento e aliviar a pressão após mais um resultado negativo.
Como chegam as equipes
O Grêmio atravessa um momento delicado. O time gaúcho foi derrotado pelo Mirassol na rodada passada, aumentando ainda mais a pressão da torcida sobre a equipe. Com apenas 21 pontos, o Tricolor ocupa a 16ª colocação, com campanha de cinco vitórias, seis empates e oito derrotas.
O Fluminense chega de um empate contra o RB Bragantino na última rodada. A equipe comandada por Luis Zubeldía buscou a igualdade nos minutos finais da partida e ocupa agora a quarta colocação, com 32 pontos conquistados. Até aqui, o Tricolor carioca soma nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas na Série A.
Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Grêmio (Técnico: Luis Castro)
Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Carlos Vinícius e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).
Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.
Arbitragem
- Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
- Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)
- Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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