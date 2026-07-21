Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A

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Tricolor gaúcho tenta reagir após derrota e afastar a crise, enquanto o Fluminense busca seguir firme no G-4 da Série A

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O Campeonato Brasileiro segue neste fim de semana com a disputa da 20ª rodada da Série A. Grêmio e Fluminense se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Fluminense tenta se manter entre os primeiros colocados da tabela, o Grêmio busca se afastar da zona de rebaixamento e aliviar a pressão após mais um resultado negativo.

Como chegam as equipes

O Grêmio atravessa um momento delicado. O time gaúcho foi derrotado pelo Mirassol na rodada passada, aumentando ainda mais a pressão da torcida sobre a equipe. Com apenas 21 pontos, o Tricolor ocupa a 16ª colocação, com campanha de cinco vitórias, seis empates e oito derrotas.

O Fluminense chega de um empate contra o RB Bragantino na última rodada. A equipe comandada por Luis Zubeldía buscou a igualdade nos minutos finais da partida e ocupa agora a quarta colocação, com 32 pontos conquistados. Até aqui, o Tricolor carioca soma nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas na Série A.

Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luis Castro)

Weverton; Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Carlos Vinícius e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Ignácio) e Renê (Arana); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Neuza Inês Back (SP) Assistente 2: Brígida Cirilo Ferreira (AL)

Brígida Cirilo Ferreira (AL) Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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