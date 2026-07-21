Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 20ª rodada da Série A
Equipes estão separadas por apenas dois pontos e fazem confronto direto na luta para se aproximar do G-6 da Série A do Brasileirão
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Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto terá transmissão da TV Globo (para parte da rede) e do Premiere.
O duelo coloca frente a frente duas equipes que aparecem próximas na tabela de classificação. O Cruzeiro ocupa a 7ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Botafogo é o 10º colocado, com 25 pontos. Uma vitória pode aproximar um dos clubes do G-6 e fortalecer a briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
Cruzeiro
A Raposa chega embalada após vencer o Internacional por 2 a 1, na última quarta-feira (22), resultado que colocou a Raposa na 7ª colocação, com 27 pontos, somando sete vitórias, seis empates e seis derrotas.
Para a partida, o técnico Artur Jorge terá dois desfalques importantes no meio-campo. Matheus Pereira e Gerson cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Além deles, o atacante Gabriel Pec está fora após sofrer uma fratura na tíbia da perna esquerda na vitória sobre o Internacional. O jogador passará por cirurgia, e o clube ainda não divulgou o tempo de recuperação.
Botafogo
Já o Glorioso disputa nesta quinta-feira (23) a partida atrasada da quarta rodada contra o Vitória, no Nilton Santos. Antes disso, o Alvinegro retornou ao Brasileirão vencendo o Santos por 2 a 1, pela 19ª rodada. A equipe carioca ocupa atualmente a 10ª posição, com 25 pontos, tendo conquistado sete vitórias, quatro empates e sete derrotas.
O Botafogo terá o retorno do zagueiro Ferraresi, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Vitória, disputada nesta quinta-feira (23). Por outro lado, Danilo Santos é tratado como dúvida, já que negocia uma transferência para o Palmeiras.
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Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Lucas Romero e Lucas Silva; Bruno Rodrigues, Sinisterra e Kaio Jorge.
- Desfalques: Matheus Pereira e Gerson (suspensos); Gabriel Pec (fratura na tíbia da perna esquerda).
Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins.
- Dúvidas: Danilo Santos (Negociação)
- Desfalques: Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão (Lesionados)
Arbitragem
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
- Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)
- Quarto árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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