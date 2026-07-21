Corinthians x Remo ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo pelo Brasileirão
Partida na Neo Química Arena encerra a 19ª rodada da Série A e marca a retomada do campeonato após a pausa da Copa do Mundo; confira
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Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O confronto encerra a rodada e marca a retomada oficial do Brasileirão para as duas equipes após a paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo de 2026.
Durante o período sem jogos, os clubes aproveitaram a intertemporada para realizar ajustes táticos, recuperar atletas e promover mudanças nos respectivos elencos antes da sequência da competição.
Como chegam as equipes
O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 24 pontos, após uma campanha de seis vitórias, seis empates e seis derrotas nas primeiras 18 rodadas. O Timão também segue vivo nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores.
Na temporada de 2026, a equipe soma 37 partidas, com 16 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O técnico Fernando Diniz busca manter a equipe próxima da parte de cima da tabela no retorno da Série A.
O Remo utilizou a pausa para realizar treinamentos em São Paulo e disputou um amistoso diante do Ituano, no qual foi derrotado por 2 a 1 após sair na frente do placar. O clube paraense inicia uma sequência intensa de compromissos nas próximas semanas.
O retrospecto do confronto apresenta equilíbrio, com ligeira vantagem para o Leão Azul. Em oito partidas oficiais entre os clubes, o Remo venceu três vezes, houve três empates e o Corinthians conquistou duas vitórias.
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Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais Sportv, na TV fechada, e Premiere, no sistema de pay-per-view.
- TV fechada: Sportv
- Pay-per-view: Premiere
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Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 19ª rodada
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Data: 23/07/2026 (quinta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)