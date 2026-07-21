Chapecoense x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e principais informações do Brasileirão

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Duelo na Arena Condá encerra o primeiro turno da Série A e coloca frente a frente equipes em extremos opostos da tabela; confira os detalhes

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Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto encerra o primeiro turno da competição para as duas equipes e marca o retorno oficial do Rubro-Negro ao Brasileirão após a paralisação do calendário em razão da Copa do Mundo.

Enquanto o time catarinense busca iniciar uma reação para deixar a última colocação da tabela, o clube carioca tenta diminuir a distância para o líder Palmeiras na disputa pelo título nacional.

Como chegam as equipes

A Chapecoense ocupa a 20ª colocação, com apenas nove pontos conquistados em 18 partidas. A equipe tem o pior aproveitamento da competição e também a defesa mais vazada, com 35 gols sofridos.

O Verdão do Oeste atravessa um período de reformulação após a troca no comando técnico. Agora sob a direção de Rafael Lacerda, o clube tenta reorganizar o elenco depois das saídas de jogadores importantes durante a pausa da Copa do Mundo. A principal novidade é o retorno do volante Bruno Matias, recuperado de lesão.

O Flamengo chega na segunda posição, com 34 pontos, sete atrás do líder Palmeiras e ainda com uma partida a menos. Durante a intertemporada, o elenco comandado por Leonardo Jardim realizou amistosos no exterior, incluindo vitória sobre o Benfica e goleada diante do Olimpia.

O Rubro-Negro terá dúvidas importantes por questões físicas. Lucas Paquetá e Luiz Araújo são desfalques confirmados, enquanto atletas que retornaram da Copa do Mundo, como Arrascaeta e De La Cruz, passarão por avaliação antes da definição da equipe.

O retrospecto recente favorece o Flamengo, vencedor de 11 dos últimos 15 confrontos entre os clubes. A última vitória da Chapecoense sobre o adversário aconteceu em 2018.

Onde assistir Chapecoense x Flamengo ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

TV aberta: TV Globo

TV Globo Pay-per-view: Premiere

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Ficha técnica