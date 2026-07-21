Ceará x CRB ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Série B do Campeonato Brasileiro
Vozão tenta encerrar sequência sem vitórias diante da torcida em duelo que fecha o primeiro turno da Série B; confira mais detalhes
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Ceará e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
O duelo encerra o primeiro turno da competição, que em 2026 passou a contar com um novo formato. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A, enquanto as equipes entre a terceira e a sexta posição disputam um mata-mata pelas duas vagas restantes.
O Vozão entra em campo pressionado pela necessidade de voltar a vencer e deixar a zona de rebaixamento. O CRB será o último adversário da equipe cearense antes do início do segundo turno da competição.
Como chegam as equipes
O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos, e atravessa um momento de instabilidade. A equipe não vence desde 10 de junho e chega para a rodada após empatar por 1 a 1 com o América-MG, fora de casa, resultado conquistado com um gol de Vina nos minutos finais.
Antes disso, o Alvinegro havia empatado sem gols com o Athletic-MG e perdido para o Goiás. Desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o time soma dois empates e uma derrota, ainda em busca da primeira vitória sob o novo comando.
O Ceará aposta no apoio da torcida no Presidente Vargas para iniciar uma reação na tabela. Após o compromisso diante do CRB, a equipe terá pela frente confrontos contra São Bernardo, fora de casa, e Ponte Preta, novamente em Fortaleza.
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Onde assistir Ceará x CRB ao vivo
O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+. Também haverá exibição online pelos canais SportyNet e X Sports, no YouTube.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- YouTube: SportyNet e X Sports
Ingressos para Ceará x CRB
O Ceará disponibilizou uma promoção especial para o público feminino, com ingressos a R$ 5 nos setores Azul e Laranja. Para o público geral, os valores variam conforme o setor do estádio.
- Social: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)
- Laranja: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Azul: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Vozão e pelos sites vozaotickets.com e ingressosa.com/cearasc. Os sócios-torcedores devem realizar o check-in pelo aplicativo oficial ou pelo portal do Sócio Vozão.
Para acessar o estádio, é obrigatório o cadastro da biometria facial por meio do sistema Arena Pass 360. As gratuidades destinadas a menores de 12 anos devem ser retiradas antecipadamente na sede do clube.
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 19ª rodada
- Local: Estádio Presidente Vargas (PV), Fortaleza (CE)
- Data: 22/07/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), SportyNet e X Sports (YouTube)