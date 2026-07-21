Ceará x CRB ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Série B do Campeonato Brasileiro

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Vozão tenta encerrar sequência sem vitórias diante da torcida em duelo que fecha o primeiro turno da Série B; confira mais detalhes

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Ceará e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O duelo encerra o primeiro turno da competição, que em 2026 passou a contar com um novo formato. Os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A, enquanto as equipes entre a terceira e a sexta posição disputam um mata-mata pelas duas vagas restantes.

O Vozão entra em campo pressionado pela necessidade de voltar a vencer e deixar a zona de rebaixamento. O CRB será o último adversário da equipe cearense antes do início do segundo turno da competição.

Como chegam as equipes

O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos, e atravessa um momento de instabilidade. A equipe não vence desde 10 de junho e chega para a rodada após empatar por 1 a 1 com o América-MG, fora de casa, resultado conquistado com um gol de Vina nos minutos finais.

Antes disso, o Alvinegro havia empatado sem gols com o Athletic-MG e perdido para o Goiás. Desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o time soma dois empates e uma derrota, ainda em busca da primeira vitória sob o novo comando.

O Ceará aposta no apoio da torcida no Presidente Vargas para iniciar uma reação na tabela. Após o compromisso diante do CRB, a equipe terá pela frente confrontos contra São Bernardo, fora de casa, e Ponte Preta, novamente em Fortaleza.

Onde assistir Ceará x CRB ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+. Também haverá exibição online pelos canais SportyNet e X Sports, no YouTube.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ YouTube: SportyNet e X Sports

Ingressos para Ceará x CRB

O Ceará disponibilizou uma promoção especial para o público feminino, com ingressos a R$ 5 nos setores Azul e Laranja. Para o público geral, os valores variam conforme o setor do estádio.

Social: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia)

R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia) Laranja: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Azul: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Os ingressos podem ser adquiridos nas Lojas Vozão e pelos sites vozaotickets.com e ingressosa.com/cearasc. Os sócios-torcedores devem realizar o check-in pelo aplicativo oficial ou pelo portal do Sócio Vozão.

Para acessar o estádio, é obrigatório o cadastro da biometria facial por meio do sistema Arena Pass 360. As gratuidades destinadas a menores de 12 anos devem ser retiradas antecipadamente na sede do clube.

Ficha técnica