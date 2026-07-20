Universidad Central x Santos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana

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Primeiro duelo dos playoffs da competição continental vale vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final; confira mais detalhes

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Universidad Central e Santos se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.

O confronto abre a série que vale vaga nas oitavas de final da competição continental. Quem levar a melhor no placar agregado enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase.

Inicialmente marcada para Caracas, a partida foi transferida pela Conmebol para Valencia em razão dos tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.

Como chegam as equipes

A Universidad Central garantiu presença nos playoffs após terminar como a melhor terceira colocada da fase de grupos da Copa Libertadores, somando nove pontos no Grupo H.

O clube atravessa um período de reformulação, com a saída de sete jogadores importantes depois da Copa do Mundo, entre eles o atacante Juan Manuel Cuesta.

Mesmo sem problemas por lesão, o técnico Daniel Sasso trabalha para acelerar o entrosamento dos reforços contratados para a sequência da temporada, como Gonzalo Mottes e Edwin Mosquera.

O Peixe, por sua vez, avançou aos playoffs ao terminar na segunda colocação de seu grupo na Sul-Americana, conquistando a vaga pelo saldo de gols.

No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 16ª posição e chega após derrota para o Botafogo, cenário que aumentou a importância da competição continental para o restante da temporada.

O técnico Cuca terá desfalques importantes, principalmente no setor ofensivo. Neymar e Gabigol não viajaram com a delegação, enquanto outros atletas seguem em recuperação física ou entregues ao departamento médico.

O duelo será o primeiro confronto oficial da história entre Universidad Central e Santos.

Onde assistir Universidad Central x Santos ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e também pelo serviço de streaming Disney+.

TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Possíveis escalações

Universidad Central (Técnico: Daniel Sasso)

Morales; Silva, Velásquez, Peraza e Carrillo; González e Solé; Sosa, Zapata e Rodríguez; Bolívar.

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Rolheiser e Álvaro Barreal; Miguelito, Thaciano e Rony.

Desfalques: Neymar (recondicionamento físico), Gabigol (dores musculares), João Schmidt, Willian Arão, Igor Vinicius, Gustavo Henrique e Moisés.

Ficha técnica