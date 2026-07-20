Universidad Central x Santos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa Sul-Americana
Primeiro duelo dos playoffs da competição continental vale vantagem na busca por uma vaga nas oitavas de final; confira mais detalhes
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Universidad Central e Santos se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026.
O confronto abre a série que vale vaga nas oitavas de final da competição continental. Quem levar a melhor no placar agregado enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase.
Inicialmente marcada para Caracas, a partida foi transferida pela Conmebol para Valencia em razão dos tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.
Como chegam as equipes
A Universidad Central garantiu presença nos playoffs após terminar como a melhor terceira colocada da fase de grupos da Copa Libertadores, somando nove pontos no Grupo H.
O clube atravessa um período de reformulação, com a saída de sete jogadores importantes depois da Copa do Mundo, entre eles o atacante Juan Manuel Cuesta.
Mesmo sem problemas por lesão, o técnico Daniel Sasso trabalha para acelerar o entrosamento dos reforços contratados para a sequência da temporada, como Gonzalo Mottes e Edwin Mosquera.
O Peixe, por sua vez, avançou aos playoffs ao terminar na segunda colocação de seu grupo na Sul-Americana, conquistando a vaga pelo saldo de gols.
No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 16ª posição e chega após derrota para o Botafogo, cenário que aumentou a importância da competição continental para o restante da temporada.
O técnico Cuca terá desfalques importantes, principalmente no setor ofensivo. Neymar e Gabigol não viajaram com a delegação, enquanto outros atletas seguem em recuperação física ou entregues ao departamento médico.
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O duelo será o primeiro confronto oficial da história entre Universidad Central e Santos.
Onde assistir Universidad Central x Santos ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e também pelo serviço de streaming Disney+.
- TV aberta: SBT
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Possíveis escalações
Universidad Central (Técnico: Daniel Sasso)
- Morales; Silva, Velásquez, Peraza e Carrillo; González e Solé; Sosa, Zapata e Rodríguez; Bolívar.
Santos (Técnico: Cuca)
- Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Rolheiser e Álvaro Barreal; Miguelito, Thaciano e Rony.
- Desfalques: Neymar (recondicionamento físico), Gabigol (dores musculares), João Schmidt, Willian Arão, Igor Vinicius, Gustavo Henrique e Moisés.
Ficha técnica
- Competição: Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs
- Fase: Jogo de ida
- Local: Estádio Misael Delgado, Valencia (Venezuela)
- Data: 21/07/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)