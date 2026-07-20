Jogos de hoje (20/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Após o fim da Copa do Mundo, a bola segue rolando nesta segunda-feira (20) com Copa do Brasil Feminina, futebol europeu e amistosos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A segunda-feira (20) será de agenda cheia para os amantes do futebol. O principal destaque do dia fica por conta dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, com Flamengo, Internacional, Corinthians e Ferroviária entrando em campo em busca de uma vaga nas quartas de final.
Além do futebol brasileiro, a programação conta com partidas da Superliga da Romênia, da Allsvenskan da Suécia, da Parva Liga da Bulgária e amistosos internacionais envolvendo Sporting e Lazio em preparação para a temporada europeia.
Jogos de hoje (20/07)
Copa do Brasil Feminina - Oitavas de final
Coritiba x Internacional
- Horário: 16h
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Onde assistir: Youtube - N Sports (clique para assistir)
Flamengo x 3B Sport
- Horário: 19h
- Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Youtube - N Sports (clique para assistir)
Ferroviária x Corinthians
- Horário: 20h
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde assistir: SporTV
Leia Também
Superliga da Romênia
Rapid Bucuresti x Sepsi
- Horário: 15h30
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Allsvenskan (Suécia)
Kalmar x Malmö
- Horário: 14h
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Örgryte x Djurgården
- Horário: 14h
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Parva Liga (Bulgária)
Slavia Sofia x CSKA Sofia
- Horário: 13h15
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Amistosos internacionais
Lazio x Lazio Sub-20
- Horário: 13h
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Sporting x Strasbourg
- Horário: 16h15
- Local: Estádio Algarve, em Faro (Portugal)
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!