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Jogos de hoje (20/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Após o fim da Copa do Mundo, a bola segue rolando nesta segunda-feira (20) com Copa do Brasil Feminina, futebol europeu e amistosos

Por Lucas Valle Publicado em 20/07/2026 às 9:02 | Atualizado em 20/07/2026 às 9:04
Ferroviária e Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminino
Ferroviária e Corinthians se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminino - Rafael Zocco/Ferroviária

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A segunda-feira (20) será de agenda cheia para os amantes do futebol. O principal destaque do dia fica por conta dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, com Flamengo, Internacional, Corinthians e Ferroviária entrando em campo em busca de uma vaga nas quartas de final.

Além do futebol brasileiro, a programação conta com partidas da Superliga da Romênia, da Allsvenskan da Suécia, da Parva Liga da Bulgária e amistosos internacionais envolvendo Sporting e Lazio em preparação para a temporada europeia.

Jogos de hoje (20/07)

Copa do Brasil Feminina - Oitavas de final

Coritiba x Internacional

Flamengo x 3B Sport

Ferroviária x Corinthians

  • Horário: 20h
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde assistir: SporTV

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Superliga da Romênia

Rapid Bucuresti x Sepsi

  • Horário: 15h30
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Allsvenskan (Suécia)

Kalmar x Malmö

  • Horário: 14h
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Örgryte x Djurgården

  • Horário: 14h
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Parva Liga (Bulgária)

Slavia Sofia x CSKA Sofia

  • Horário: 13h15
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Amistosos internacionais

Lazio x Lazio Sub-20

  • Horário: 13h
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Sporting x Strasbourg

  • Horário: 16h15
  • Local: Estádio Algarve, em Faro (Portugal)
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

 

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