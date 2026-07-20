Atlético-MG x Bahia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

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Confronto na Arena MRV reúne equipes com objetivos distintos na tabela e promete impacto na disputa pelas primeiras posições; confira

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Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos na tabela. O clube mineiro busca se aproximar da parte de cima da classificação, enquanto o Tricolor baiano tenta consolidar sua campanha na briga pelas primeiras posições.

O Galo aposta na força como mandante para encerrar o primeiro turno em recuperação. Já o Esquadrão de Aço chega embalado após vitória na rodada anterior e busca somar pontos longe de casa.

Como chegam as equipes

O Atlético-MG ocupa a 11ª colocação, com 24 pontos em 18 partidas. A equipe comandada por Eduardo Domínguez alternou resultados recentes, vencendo Vasco e Academia Puerto Cabello por 1 a 0, mas sendo derrotada pelo Corinthians pelo mesmo placar em seu último compromisso pelo Brasileirão.

Durante a janela de transferências, o elenco passou por mudanças importantes, com as saídas de jogadores como Hulk, Guilherme Arana, Junior Alonso e Renzo Saravia.

Para este confronto, o treinador terá desfalques por lesão, suspensão e ausências relacionadas às seleções nacionais, mas contará com o retorno do zagueiro Ruan Tressoldi, que cumpriu suspensão.

O Bahia aparece na sexta posição, com 29 pontos, apenas um atrás do G-5. A equipe dirigida por Rogério Ceni chega motivada após vencer a Chapecoense por 2 a 0 no retorno das competições e tenta manter a boa campanha na luta por uma vaga direta na Copa Libertadores.

Entre as novidades do Tricolor está o retorno de Everton Ribeiro, recuperado e à disposição. Já Luciano Juba e Léo Vieira seguem como desfalques, enquanto o clube aguarda a regularização de alguns reforços para a sequência da temporada.

Onde assistir Atlético-MG x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV, na TV fechada, e Premiere, no sistema de pay-per-view.

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Possíveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra.

Desfalques: Gustavo Scarpa e Patrick (lesionados), Iván Román (suspenso), Alan Franco, Alan Minda e Ángelo Preciado (ausentes após compromissos com a seleção).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Zé Guilherme; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José e Mateo Sanabria.

Desfalques: Luciano Juba e Léo Vieira (lesionados).

Ficha técnica