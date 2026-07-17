fechar
Onde assistir | Notícia

Onde assistir Fluminense x RB Bragantino: saiba horário, transmissão e detalhes do jogo pelo Brasileirão

A partida marca a retomada da Série A após a pausa para a Copa e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela

Por João Victor Tavares Publicado em 17/07/2026 às 13:47
Agustín Canobbio celebra gol pelo Fluminense
Agustín Canobbio celebra gol pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A partida marca a retomada da Série A após a pausa para a Copa do Mundo e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela.

O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 20h (horário de Brasília).

Onde assistir Fluminense x RB Bragantino ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio de:

  • Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

  • Jogo: Fluminense x RB Bragantino
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
  • Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Fluminense retorna ao Campeonato Brasileiro ocupando a terceira colocação, com 31 pontos, e busca a vitória para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A equipe comandada por Luis Zubeldía tenta aproveitar o fator casa para diminuir a diferença para os líderes.

Já o RB Bragantino aparece na quinta posição, com 29 pontos, e também mira um triunfo para encostar no grupo que lidera a competição. O Massa Bruta chega embalado e tenta surpreender o Tricolor no Maracanã.

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio, Guga, Jemmes, Freytes, Arana (Renê); Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Savarino, Serna, Hulk.

RB Bragantino

Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Santos; Eric Ramires, Rodriguinho (Matheus Fernandes), Herrera, Fernando e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha.

Arbitragem para Fluminense x Bragantino

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
  • Assistentes: Douglas Pagung e Alex Sandro Quadros Thomé
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Série A

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão
BRASILEIRÃO 2026

Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

Compartilhe

Tags