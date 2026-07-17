Onde assistir Fluminense x RB Bragantino: saiba horário, transmissão e detalhes do jogo pelo Brasileirão
A partida marca a retomada da Série A após a pausa para a Copa e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela
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Fluminense e RB Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, 17 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
A partida marca a retomada da Série A após a pausa para a Copa do Mundo e coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela.
O confronto será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 20h (horário de Brasília).
Onde assistir Fluminense x RB Bragantino ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio de:
- Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Jogo: Fluminense x RB Bragantino
- Competição: Campeonato Brasileiro – 19ª rodada
- Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Premiere.
Como chegam as equipes
O Fluminense retorna ao Campeonato Brasileiro ocupando a terceira colocação, com 31 pontos, e busca a vitória para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
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A equipe comandada por Luis Zubeldía tenta aproveitar o fator casa para diminuir a diferença para os líderes.
Já o RB Bragantino aparece na quinta posição, com 29 pontos, e também mira um triunfo para encostar no grupo que lidera a competição. O Massa Bruta chega embalado e tenta surpreender o Tricolor no Maracanã.
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio, Guga, Jemmes, Freytes, Arana (Renê); Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Savarino, Serna, Hulk.
RB Bragantino
Tiago Volpi; Agustin Sant'Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Santos; Eric Ramires, Rodriguinho (Matheus Fernandes), Herrera, Fernando e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha.
Arbitragem para Fluminense x Bragantino
- Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
- Assistentes: Douglas Pagung e Alex Sandro Quadros Thomé
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira