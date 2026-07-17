Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

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Duelo no interior paulista reúne equipes pressionadas pela classificação e pode alterar o cenário da luta contra o rebaixamento; confira

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Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto marca a retomada da Série A após a paralisação de mais de 45 dias em razão da Copa do Mundo e coloca frente a frente duas equipes que brigam para se afastar da zona de rebaixamento.

Enquanto o clube paulista tenta reagir depois de um primeiro turno complicado, o Tricolor gaúcho busca ampliar a distância para o Z-4 e aliviar a pressão sobre o trabalho do técnico Luís Castro.

Como chegam as equipes

O Leão ocupa a 19ª colocação, com 16 pontos, e chega após derrota por 1 a 0 para o Athletico Paranaense antes da paralisação. Apesar da campanha delicada no Brasileirão, o clube vive cenário diferente nas competições eliminatórias, estando classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Durante a pausa, o técnico Rafael Guanaes trabalhou na adaptação de mais de dez reforços após mudanças significativas no elenco. A expectativa da comissão técnica é iniciar o segundo semestre com um desempenho superior na competição nacional.

O Tricolor gaúcho, por sua vez, aparece na 16ª posição, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota por 3 a 1 para o Corinthians e também aproveitou o período sem jogos oficiais para promover uma ampla reformulação no grupo.

O Grêmio realizou mudanças importantes no elenco, com diversas saídas e a chegada de reforços como Tetê e Weverton. Nos amistosos de intertemporada, perdeu para a Chapecoense e venceu o Cruzeiro por 3 a 1.

O retrospecto recente favorece o Mirassol, que venceu os três últimos confrontos entre as equipes desde 2022. O duelo mais recente terminou com vitória paulista por 1 a 0, na Arena do Grêmio, em setembro de 2025.

Onde assistir Mirassol x Grêmio ao vivo

A partida entre Mirassol e Grêmio terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Possíveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga (ou Daniel Borges), João Victor, Lucas Oliveira (ou Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo (ou Shaylon); Alesson, Carlos Eduardo e Bruno Santos (ou Edson Carioca).

Desfalques: Willian Machado (suspenso), Negueba e Alex Muralha (lesionados).

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Pavón (ou Marcos Rocha), Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel (ou Caio Paulista); Villasanti (ou Leo Pérez), Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Francis Amuzu e Carlos Vinícius.

Desfalques: José Enamorado (suspenso), Marlon e João Pedro (lesionados).

Ficha de arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Carlos Henrique Alves de Lima Filho Assistente 2: Thayse Marques Fonseca

Thayse Marques Fonseca VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha técnica