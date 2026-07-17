fechar
Onde assistir |

Jogos de hoje (17/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Sem jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (17), o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos das Série A e B do Brasileiro e muito mais

Por Lucas Valle Publicado em 17/07/2026 às 11:18 | Atualizado em 17/07/2026 às 11:21
Imagem do amistoso entre Fluminense e Bahia
Imagem do amistoso entre Fluminense e Bahia - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A sexta-feira (17) será movimentada para os amantes do futebol. A programação conta com jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, amistosos internacionais, Copa Argentina e até rodada da Eliteserien, principal liga da Noruega.

Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Bahia e Chapecoense, Fluminense e RB Bragantino, Fortaleza e Novorizontino, além do amistoso entre Flamengo e Olimpia, em Brasília

Jogos de hoje (17/07)

Série A - Campeonato Brasileiro

Bahia x Chapecoense (jogo atrasado da 4ª rodada)

  • Horário: 19h30
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Onde assistir: Premiere

Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)

  • Horário: 20h
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde assistir: Premiere e SporTV

Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

  • Horário: 20h
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)
  • Onde assistir: Premiere

Série B - Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

América-MG x Ceará

  • Horário: 19h
  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde assistir: Disney+

Juventude x Cuiabá

  • Horário: 19h
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Onde assistir: Disney+

São Bernardo x Avaí

  • Horário: 19h
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
  • Onde assistir: Premiere

Fortaleza x Novorizontino

  • Horário: 21h
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Onde assistir: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

Londrina x Botafogo-SP

  • Horário: 21h
  • Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)
  • Onde assistir: Disney+

Eliteserien (Liga Norueguesa) - 14ª rodada

Bodø/Glimt x Fredrikstad

  • Horário: 14h15
  • Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (Noruega)
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Amistoso internacionais

Benfica x Villarreal

  • Horário: 15h45
  • Local: Estádio Algarve, em Faro (Portugal)
  • Onde assistir: SportyNet (YouTube)

Flamengo x Olimpia

  • Horário: 20h
  • Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)
  • Onde assistir: Flamengo TV (YouTube)

Copa Argentina - 16 avos de final

San Lorenzo x Deportivo Riestra

  • Horário: 18h45
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

River Plate x Aldosivi

  • Horário: 21h45
  • Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Leia Também

Quando voltam os jogos da Copa do Mundo?

Após as semifinais, a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final com a disputa do terceiro lugar e a grande decisão do torneio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sábado (18/07) – Disputa do 3º lugar

França x Inglaterra

  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Domingo (19/07) – Final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

A decisão colocará frente a frente duas das seleções mais consistentes do torneio. A Espanha chega embalada pela melhor defesa da competição, enquanto a Argentina conta com Lionel Messi, artilheiro do Mundial ao lado de Kylian Mbappé, com oito gols marcados.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Série A

Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão
BRASILEIRÃO 2026

Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações do Brasileirão

Compartilhe

Tags