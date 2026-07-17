Jogos de hoje (17/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Sem jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (17), o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos das Série A e B do Brasileiro e muito mais
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A sexta-feira (17) será movimentada para os amantes do futebol. A programação conta com jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, amistosos internacionais, Copa Argentina e até rodada da Eliteserien, principal liga da Noruega.
Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Bahia e Chapecoense, Fluminense e RB Bragantino, Fortaleza e Novorizontino, além do amistoso entre Flamengo e Olimpia, em Brasília
Jogos de hoje (17/07)
Série A - Campeonato Brasileiro
Bahia x Chapecoense (jogo atrasado da 4ª rodada)
- Horário: 19h30
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Onde assistir: Premiere
Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)
- Horário: 20h
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir: Premiere e SporTV
Mirassol x Grêmio (19ª rodada)
- Horário: 20h
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)
- Onde assistir: Premiere
Série B - Campeonato Brasileiro - 19ª rodada
América-MG x Ceará
- Horário: 19h
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Onde assistir: Disney+
Juventude x Cuiabá
- Horário: 19h
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Onde assistir: Disney+
São Bernardo x Avaí
- Horário: 19h
- Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)
- Onde assistir: Premiere
Fortaleza x Novorizontino
- Horário: 21h
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Onde assistir: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports
Londrina x Botafogo-SP
- Horário: 21h
- Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)
- Onde assistir: Disney+
Eliteserien (Liga Norueguesa) - 14ª rodada
Bodø/Glimt x Fredrikstad
- Horário: 14h15
- Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (Noruega)
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Amistoso internacionais
Benfica x Villarreal
- Horário: 15h45
- Local: Estádio Algarve, em Faro (Portugal)
- Onde assistir: SportyNet (YouTube)
Flamengo x Olimpia
- Horário: 20h
- Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)
- Onde assistir: Flamengo TV (YouTube)
Copa Argentina - 16 avos de final
San Lorenzo x Deportivo Riestra
- Horário: 18h45
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
River Plate x Aldosivi
- Horário: 21h45
- Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil
Quando voltam os jogos da Copa do Mundo?
Após as semifinais, a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final com a disputa do terceiro lugar e a grande decisão do torneio.
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Sábado (18/07) – Disputa do 3º lugar
França x Inglaterra
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
Domingo (19/07) – Final da Copa do Mundo
Espanha x Argentina
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)
- Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
A decisão colocará frente a frente duas das seleções mais consistentes do torneio. A Espanha chega embalada pela melhor defesa da competição, enquanto a Argentina conta com Lionel Messi, artilheiro do Mundial ao lado de Kylian Mbappé, com oito gols marcados.
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