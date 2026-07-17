Jogos de hoje (17/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sem jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (17), o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos das Série A e B do Brasileiro e muito mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A sexta-feira (17) será movimentada para os amantes do futebol. A programação conta com jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, amistosos internacionais, Copa Argentina e até rodada da Eliteserien, principal liga da Noruega.

Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Bahia e Chapecoense, Fluminense e RB Bragantino, Fortaleza e Novorizontino, além do amistoso entre Flamengo e Olimpia, em Brasília

Jogos de hoje (17/07)

Série A - Campeonato Brasileiro

Bahia x Chapecoense (jogo atrasado da 4ª rodada)

Horário: 19h30



19h30 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA )



Arena Fonte Nova, em Salvador (BA Onde assistir: Premiere

Fluminense x RB Bragantino (19ª rodada)

Horário: 20h



20h Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir: Premiere e SporTV

Mirassol x Grêmio (19ª rodada)

Horário: 20h



20h Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)



Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP) Onde assistir: Premiere

Série B - Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

América-MG x Ceará

Horário: 19h



19h Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Onde assistir: Disney+



Juventude x Cuiabá

Horário: 19h



19h Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Onde assistir: Disney+

São Bernardo x Avaí

Horário: 19h



19h Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)



Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP) Onde assistir: Premiere

Fortaleza x Novorizontino

Horário: 21h



21h Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Onde assistir: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports

Londrina x Botafogo-SP

Horário: 21h



21h Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)



Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR) Onde assistir: Disney+

Eliteserien (Liga Norueguesa) - 14ª rodada

Bodø/Glimt x Fredrikstad

Horário: 14h15



14h15 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (Noruega)



Aspmyra Stadion, em Bodø (Noruega) Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Amistoso internacionais

Benfica x Villarreal

Horário: 15h45



15h45 Local: Estádio Algarve, em Faro (Portugal)



Estádio Algarve, em Faro (Portugal) Onde assistir: SportyNet (YouTube)

Flamengo x Olimpia

Horário: 20h



20h Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Mané Garrincha, em Brasília (DF) Onde assistir: Flamengo TV (YouTube)

Copa Argentina - 16 avos de final



San Lorenzo x Deportivo Riestra

Horário: 18h45



18h45 Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

River Plate x Aldosivi

Horário: 21h45



21h45 Onde assistir: Sem transmissão confirmada para o Brasil

Quando voltam os jogos da Copa do Mundo?

Após as semifinais, a Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final com a disputa do terceiro lugar e a grande decisão do torneio.

Sábado (18/07) – Disputa do 3º lugar



França x Inglaterra



Horário: 18h (de Brasília)



18h (de Brasília) Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA)



Hard Rock Stadium, em Miami Gardens (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Domingo (19/07) – Final da Copa do Mundo



Espanha x Argentina



Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)



MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA) Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

A decisão colocará frente a frente duas das seleções mais consistentes do torneio. A Espanha chega embalada pela melhor defesa da competição, enquanto a Argentina conta com Lionel Messi, artilheiro do Mundial ao lado de Kylian Mbappé, com oito gols marcados.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!