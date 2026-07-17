França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela disputa de 3° lugar da Copa do Mundo
Mbappé e Kane comandam as seleções que tentam encerrar a campanha no Mundial com uma vitória e o terceiro lugar da competição
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
As duas seleções chegam ao confronto após serem derrotadas nas semifinais e agora disputam a última posição no pódio do Mundial. Os franceses foram superados pela Espanha, enquanto os ingleses acabaram eliminados pela Argentina.
Mesmo sem a vaga na final, o duelo reúne duas das seleções mais fortes da competição e marca a despedida de vários protagonistas da Copa do Mundo.
Como chegam as seleções
França
A seleção francesa chega para a disputa do terceiro lugar após sofrer sua primeira derrota na competição. Depois de uma campanha perfeita até as quartas de final, a equipe comandada por Didier Deschamps acabou derrotada pela Espanha por 2 a 0 na semifinal.
Mesmo com a eliminação, a França segue como uma das equipes mais ofensivas do torneio. Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols marcados.
Além disso, a partida marca a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa após mais de uma década à frente dos Bleus.
Inglaterra
A Inglaterra também deixou escapar a chance de disputar o título mundial. Na semifinal, os ingleses chegaram a estar em vantagem contra a Argentina, mas sofreram a virada e acabaram eliminados.
Agora, a equipe de Thomas Tuchel tenta encerrar sua participação com uma vitória e conquistar o terceiro lugar da competição.
Harry Kane e Jude Bellingham seguem como os principais destaques ofensivos da seleção inglesa, ambos entre os principais artilheiros do torneio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir França x Inglaterra
A partida entre França e Inglaterra pelo 3º lugar da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming: CazéTV, ge tv e N Sports
Prováveis escalações
França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué; Kylian Mbappé.
- Sem desfalques confirmados.
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers; Harry Kane.
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
- Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
- 4° árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)
- VAR: Não confirmado
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!