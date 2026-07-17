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França x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela disputa de 3° lugar da Copa do Mundo

Mbappé e Kane comandam as seleções que tentam encerrar a campanha no Mundial com uma vitória e o terceiro lugar da competição

Por Lucas Valle Publicado em 17/07/2026 às 12:37
França e Inglaterra se enfrentam pelo 3° lugar da Copa do Mundo de 2026
França e Inglaterra se enfrentam pelo 3° lugar da Copa do Mundo de 2026 - Arte/ Blog do Torcedor

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França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18), às 18h (de Brasília), pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

As duas seleções chegam ao confronto após serem derrotadas nas semifinais e agora disputam a última posição no pódio do Mundial. Os franceses foram superados pela Espanha, enquanto os ingleses acabaram eliminados pela Argentina.

Mesmo sem a vaga na final, o duelo reúne duas das seleções mais fortes da competição e marca a despedida de vários protagonistas da Copa do Mundo.

Como chegam as seleções

França

A seleção francesa chega para a disputa do terceiro lugar após sofrer sua primeira derrota na competição. Depois de uma campanha perfeita até as quartas de final, a equipe comandada por Didier Deschamps acabou derrotada pela Espanha por 2 a 0 na semifinal.

Mesmo com a eliminação, a França segue como uma das equipes mais ofensivas do torneio. Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols marcados.

Além disso, a partida marca a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa após mais de uma década à frente dos Bleus.

Inglaterra 

A Inglaterra também deixou escapar a chance de disputar o título mundial. Na semifinal, os ingleses chegaram a estar em vantagem contra a Argentina, mas sofreram a virada e acabaram eliminados.

Agora, a equipe de Thomas Tuchel tenta encerrar sua participação com uma vitória e conquistar o terceiro lugar da competição.

Harry Kane e Jude Bellingham seguem como os principais destaques ofensivos da seleção inglesa, ambos entre os principais artilheiros do torneio.

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Onde assistir França x Inglaterra

A partida entre França e Inglaterra pelo 3º lugar da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em: 

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: CazéTV, ge tv e N Sports

Prováveis escalações

França (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué; Kylian Mbappé.

  • Sem desfalques confirmados.

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Anthony Gordon, Jude Bellingham e Morgan Rogers; Harry Kane.

Arbitragem 

  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
  • Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
  • 4° árbitro: Jalal Jayed (Marrocos)
  • VAR: Não confirmado

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