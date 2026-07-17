Fortaleza x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem pela Série B

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Fortaleza e Novorizontino duelam pela Série B em busca da recuperação. O Leão aposta no Castelão, enquanto o Tigre defende vaga no G-6

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Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vêm de derrota na rodada anterior e buscam a recuperação para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

O Leão do Pici aposta no fator casa para voltar a vencer, enquanto o Tigre do Vale tenta manter sua posição no G-6 da competição.

Onde assistir Fortaleza x Novorizontino ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

ESPN

Disney+

SportyNet

X Sports

Ficha técnica

Jogo: Fortaleza x Novorizontino

Fortaleza x Novorizontino Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026

Sexta-feira, 17 de julho de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports

Como chegam as equipes

O Fortaleza tenta dar uma resposta após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, resultado que interrompeu a sequência positiva da equipe na Série B.

Jogando diante de sua torcida, o time comandado por Thiago Carpini quer voltar a vencer para seguir próximo ao grupo de acesso.

Já o Novorizontino também busca recuperação. O Tigre do Vale foi derrotado pelo Operário-PR por 2 a 1 na última rodada, encerrando uma invencibilidade de dez partidas na competição.

Apesar do tropeço, a equipe segue na quarta colocação, com 30 pontos conquistados.

Provável escalação do Fortaleza

O técnico Thiago Carpini não poderá contar com Mucuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Mailton assuma a vaga na lateral direita.

Provável time: João Ricardo; Mailton, Luan Freitas, Lucas Gazal e Fuentes; Pierre, Rodrigo e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello.

Desfalques: Mucuri (suspenso) e Cardona (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo).

Provável escalação do Novorizontino

O técnico Enderson Moreira deve manter a base da equipe que enfrentou o Operário-PR. A única preocupação é o desgaste físico após duas partidas consecutivas fora de casa.

Provável time: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Vinícius Paiva e Robson.

Desfalques: Lucas Ribeiro (lesionado), Arthur Barbosa, Sander e Héctor Bianchi (em transição física).

Arbitragem