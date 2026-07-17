Fortaleza x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem pela Série B
Fortaleza e Novorizontino duelam pela Série B em busca da recuperação. O Leão aposta no Castelão, enquanto o Tigre defende vaga no G-6
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Fortaleza e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vêm de derrota na rodada anterior e buscam a recuperação para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.
O Leão do Pici aposta no fator casa para voltar a vencer, enquanto o Tigre do Vale tenta manter sua posição no G-6 da competição.
Onde assistir Fortaleza x Novorizontino ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
- ESPN
- Disney+
- SportyNet
- X Sports
Ficha técnica
- Jogo: Fortaleza x Novorizontino
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada
- Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports
Como chegam as equipes
O Fortaleza tenta dar uma resposta após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, resultado que interrompeu a sequência positiva da equipe na Série B.
Jogando diante de sua torcida, o time comandado por Thiago Carpini quer voltar a vencer para seguir próximo ao grupo de acesso.
Já o Novorizontino também busca recuperação. O Tigre do Vale foi derrotado pelo Operário-PR por 2 a 1 na última rodada, encerrando uma invencibilidade de dez partidas na competição.
Apesar do tropeço, a equipe segue na quarta colocação, com 30 pontos conquistados.
Provável escalação do Fortaleza
O técnico Thiago Carpini não poderá contar com Mucuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Mailton assuma a vaga na lateral direita.
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Provável time: João Ricardo; Mailton, Luan Freitas, Lucas Gazal e Fuentes; Pierre, Rodrigo e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello.
Desfalques: Mucuri (suspenso) e Cardona (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo).
Provável escalação do Novorizontino
O técnico Enderson Moreira deve manter a base da equipe que enfrentou o Operário-PR. A única preocupação é o desgaste físico após duas partidas consecutivas fora de casa.
Provável time: Jordi; Castrillón, Gabriel Bahia, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Vinícius Paiva e Robson.
Desfalques: Lucas Ribeiro (lesionado), Arthur Barbosa, Sander e Héctor Bianchi (em transição física).
Arbitragem
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)
- Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
- VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)