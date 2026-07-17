Espanha x Argentina: veja data, horário, onde assistir e como chegam as seleções para a final da Copa do Mundo de 2026

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Após campanhas marcantes nos Estados Unidos, Espanha e Argentina disputam o título mundial diante de milhares de torcedores em Nova Jersey

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A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu capítulo final neste domingo (19). Espanha e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, valendo o título mais importante do futebol mundial.

De um lado, a Espanha tenta conquistar sua segunda Copa do Mundo e encerrar um jejum de 16 anos sem o troféu. Do outro, a Argentina busca o tetracampeonato mundial e a chance de levantar a taça pela segunda edição consecutiva.

Como chegam as seleções

Espanha

A seleção espanhola foi a primeira a garantir vaga na decisão. A equipe comandada por Luis de la Fuente derrotou a França por 2 a 0 na semifinal, em uma atuação segura do início ao fim. Os gols da classificação foram marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro.

Ao longo da competição, a Espanha se destacou principalmente pela consistência defensiva. A equipe sofreu apenas um gol em toda a campanha e eliminou adversários como Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata.

Além da solidez defensiva, o meio-campo espanhol, formado com: Rodri, Fabian Ruiz e Dani Olmo foram fundamentais para colocar a Fúria na decisão do Mundial.

Argentina

A Argentina confirmou sua classificação para a final após vencer a Inglaterra por 2 a 1, de virada, em uma das partidas mais emocionantes da competição.

Os ingleses saíram na frente com Antony Gordon, mas Enzo Fernández deixou tudo igual ainda no segundo tempo. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o gol que colocou os argentinos em mais uma final de Copa do Mundo.

Atual campeã mundial, a equipe de Lionel Scaloni chega à decisão sonhando com o quarto título da história. Lionel Messi segue como principal referência técnica da seleção e divide a artilharia da competição com Kylian Mbappé, ambos com oito gols marcados.

O que está em jogo?

A Argentina busca conquistar o quarto título mundial de sua história, repetindo o feito de seleções que conseguiram defender a taça na edição seguinte. Já a Espanha tenta levantar o troféu pela segunda vez. O único título espanhol foi conquistado na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

Antes da grande decisão, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Onde assistir Espanha x Argentina

A partida entre Espanha e Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em:

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: CazéTV ge tv e N Sports



Prováveis escalações

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena (Nico Williams); Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez

Arbitragem

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Slavko Vincic (Eslovênia) Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Tomaz Klancnik (Eslovênia) Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

Andraz Kovacic (Eslovênia) 4° árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)



Adham Makhadmeh (Jordânia) VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

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