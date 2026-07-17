Bahia x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horários, prováveis escalações e tudo sobre o jogo do Brasileirão
Bahia tenta encostar na zona de classificação para a Libertadores, enquanto a Chapecoense busca iniciar reação para deixar a lanterna do Brasileirão
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O Campeonato Brasileiro está de volta após a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Em jogo atrasado da 4ª rodada da Série A, Bahia e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O confronto reúne equipes que vivem momentos opostos na tabela. Enquanto o Tricolor baiano busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, a Chapecoense tenta iniciar uma reação para deixar a lanterna da competição.
Como chegam as equipes
O Bahia ocupa atualmente a 6ª colocação, com 26 pontos conquistados. A equipe está a apenas três pontos do RB Bragantino, que aparece na zona preliminar da Libertadores, e a quatro do Athletico, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para o torneio continental.
Apesar da boa posição na tabela, o time comandado por Rogério Ceni vinha atravessando uma sequência irregular antes da paralisação para a Copa do Mundo. Nos últimos sete jogos pelo Brasileirão, foram três empates, três derrotas e apenas uma vitória, justamente no compromisso mais recente, diante do Botafogo.
Já a Chapecoense vive situação delicada. O Verdão do Oeste é o lanterna da Série A, com apenas nove pontos somados em 17 rodadas. A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento já é de 12 pontos.
A equipe catarinense venceu apenas uma partida em toda a competição e, fora de casa, conquistou somente dois pontos. A pausa para a Copa do Mundo pode ajudar na recuperação do time, mas a luta contra o rebaixamento promete ser dura na segunda metade da temporada.
O que mudou durante a parada?
A Chapecoense passou por uma reformulação no elenco durante o período sem jogos. Deixaram o clube o lateral-esquerdo Walter Clar, os volantes João Vitor e Higor Meritão, o meia Jean Carlos e o atacante Wermeson.
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No Bahia, a principal novidade é a expectativa pela abertura da janela internacional de transferências. Reforços como o lateral-direito Román Gómez, o goleiro Guido Herrera e o atacante Alejo Véliz já foram anunciados, mas ainda não podem estrear.
Onde assistir Bahia x Chapecoense ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.
- Desfalques: Román Gómez, Guido Herrera e Alejo Véliz (aguardam abertura da janela internacional)
Chapecoense (Técnico: Rafael Santos)
Anderson; Everton, Rafael Thyere, Kauan Faria e Bruno Pacheco; Bruno Matias, João Vitor e Max; Ênio, Marcinho e Bolasie.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
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