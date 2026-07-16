Jogos de hoje (16/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Sem jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira, o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos decisivos nas Séries A e B do Brasileiro
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A quinta-feira (16) promete movimentar o futebol nacional e internacional, mesmo sem partidas da Copa do Mundo de 2026.
A agenda do dia conta com confrontos do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, Campeonato Paulista Feminino, Major League Soccer (MLS) e Copa Argentina.
No Brasil, os destaques ficam para os duelos entre Botafogo e Santos e Vitória e Vasco, pela Série A, além do confronto entre CRB e Náutico, pela Série B.
No futebol internacional, a rodada terá partidas da MLS e o Boca Juniors entrando em campo pela Copa Argentina.
Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira (16), os horários e onde assistir.
Jogos de hoje (16/07)
Campeonato Brasileiro – Série A
- 19h30: Botafogo x Santos - Record, CazéTV e Premiere
- 19h30: Vitória x Vasco - Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h: CRB x Náutico - SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+
Campeonato Paulista Feminino
- 20h: Mirassol (F) x RB Bragantino (F) - Paulistão (YouTube)
Major League Soccer (MLS)
- 20h30: Montreal x Toronto - Apple TV
- 21h30: Chicago Fire x Vancouver Whitecaps - Apple TV
- 21h30: St. Louis City x Sporting Kansas City - Apple TV
- 23h30: Seattle Sounders x Portland Timbers - Apple TV
Copa Argentina
- 21h45: Sarmiento x Boca Juniors - Xsports
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Onde assistir aos jogos de hoje
Os confrontos desta quinta-feira terão transmissão em diferentes plataformas. Os jogos poderão ser acompanhados por Record, Premiere, Disney+, ESPN, CazéTV, SportyNet e Xsports, dependendo da partida.
Copa do Mundo terá pausa nesta quinta-feira
Os torcedores da Copa do Mundo de 2026 não terão partidas nesta quinta-feira (16). Após a realização das duas semifinais, disputadas na terça (14) e na quarta-feira (15), a competição entra em uma breve pausa antes da reta final do torneio.
O Mundial retorna no próximo sábado (18), quando os derrotados das semifinais disputam o terceiro lugar, em Miami, às 18h (de Brasília).
Já a grande decisão está marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, definindo o campeão da Copa do Mundo de 2026.