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Jogos de hoje (16/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Sem jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira, o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos decisivos nas Séries A e B do Brasileiro

Por João Victor Tavares Publicado em 16/07/2026 às 6:00
Cumprimento de Danilo e Montoro após gol do Botafogo
Cumprimento de Danilo e Montoro após gol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

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A quinta-feira (16) promete movimentar o futebol nacional e internacional, mesmo sem partidas da Copa do Mundo de 2026.

A agenda do dia conta com confrontos do Campeonato Brasileiro das Séries A e B, Campeonato Paulista Feminino, Major League Soccer (MLS) e Copa Argentina.

No Brasil, os destaques ficam para os duelos entre Botafogo e Santos e Vitória e Vasco, pela Série A, além do confronto entre CRB e Náutico, pela Série B.

No futebol internacional, a rodada terá partidas da MLS e o Boca Juniors entrando em campo pela Copa Argentina.

Confira abaixo todos os jogos desta quinta-feira (16), os horários e onde assistir.

Jogos de hoje (16/07)

Campeonato Brasileiro – Série A

  • 19h30: Botafogo x Santos - Record, CazéTV e Premiere
  • 19h30: Vitória x Vasco - Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 20h: CRB x Náutico - SportyNet, Xsports, ESPN e Disney+

Campeonato Paulista Feminino

  • 20h: Mirassol (F) x RB Bragantino (F) - Paulistão (YouTube)

Major League Soccer (MLS)

  • 20h30: Montreal x Toronto - Apple TV
  • 21h30: Chicago Fire x Vancouver Whitecaps - Apple TV
  • 21h30: St. Louis City x Sporting Kansas City - Apple TV
  • 23h30: Seattle Sounders x Portland Timbers - Apple TV

Copa Argentina

  • 21h45: Sarmiento x Boca Juniors - Xsports

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Onde assistir aos jogos de hoje

Os confrontos desta quinta-feira terão transmissão em diferentes plataformas. Os jogos poderão ser acompanhados por Record, Premiere, Disney+, ESPN, CazéTV, SportyNet e Xsports, dependendo da partida.

Copa do Mundo terá pausa nesta quinta-feira

Os torcedores da Copa do Mundo de 2026 não terão partidas nesta quinta-feira (16). Após a realização das duas semifinais, disputadas na terça (14) e na quarta-feira (15), a competição entra em uma breve pausa antes da reta final do torneio.

O Mundial retorna no próximo sábado (18), quando os derrotados das semifinais disputam o terceiro lugar, em Miami, às 18h (de Brasília).

Já a grande decisão está marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, definindo o campeão da Copa do Mundo de 2026.

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