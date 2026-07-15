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Transmissão ao vivo de Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, por uma vaga na decisão do Mundial; veja horário, transmissão e como chegam os dois times

Por Lucas Valle Publicado em 15/07/2026 às 14:10
Bellingham e Messi, estrelas de Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo
Bellingham e Messi, estrelas de Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo - Instagram/ judebellingham e leomessi

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Inglaterra e Argentina entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), pela segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e definirá o segundo finalista da competição.

Quem vencer enfrentará a Espanha na grande decisão do Mundial, após a seleção espanhola eliminar a França por 2 a 0 na primeira semifinal.

Onde assistir Inglaterra x Argentina

A semifinal entre Inglaterra e Argentina terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: CazéTV, ge tv e N Sports

Prováveis escalações

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.

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Inglaterra chega invicta à semifinal

A equipe comandada por Thomas Tuchel faz uma campanha consistente na Copa do Mundo de 2026. Após liderar o Grupo L, os ingleses eliminaram RD Congo, México e Noruega para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.

O principal destaque segue sendo a dupla formada por Harry Kane e Jude Bellingham. Kane soma seis gols no torneio, enquanto Bellingham chegou à mesma marca após balançar as redes duas vezes nas quartas de final, entrando de vez na disputa pela artilharia.

Argentina aposta na força de Messi

Atual campeã mundial, a Argentina chega embalada para mais uma semifinal. A equipe venceu os três jogos da fase de grupos e depois eliminou Cabo Verde, Egito e Suíça para seguir viva na busca pelo bicampeonato consecutivo.

Lionel Messi continua sendo o grande nome da equipe de Lionel Scaloni. O camisa 10 já marcou oito gols e divide a artilharia da Copa do Mundo de 2026 com Kylian Mbappé. Além do desempenho do capitão, os argentinos chegam com 17 gols marcados na competição.

Arbitragem 

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • 4° árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
  • Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália)
  • VAR: Não confirmado

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