Transmissão ao vivo de Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, por uma vaga na decisão do Mundial; veja horário, transmissão e como chegam os dois times
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Inglaterra e Argentina entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), pela segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e definirá o segundo finalista da competição.
Quem vencer enfrentará a Espanha na grande decisão do Mundial, após a seleção espanhola eliminar a França por 2 a 0 na primeira semifinal.
Onde assistir Inglaterra x Argentina
A semifinal entre Inglaterra e Argentina terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming: CazéTV, ge tv e N Sports
Prováveis escalações
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.
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Inglaterra chega invicta à semifinal
A equipe comandada por Thomas Tuchel faz uma campanha consistente na Copa do Mundo de 2026. Após liderar o Grupo L, os ingleses eliminaram RD Congo, México e Noruega para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.
O principal destaque segue sendo a dupla formada por Harry Kane e Jude Bellingham. Kane soma seis gols no torneio, enquanto Bellingham chegou à mesma marca após balançar as redes duas vezes nas quartas de final, entrando de vez na disputa pela artilharia.
Argentina aposta na força de Messi
Atual campeã mundial, a Argentina chega embalada para mais uma semifinal. A equipe venceu os três jogos da fase de grupos e depois eliminou Cabo Verde, Egito e Suíça para seguir viva na busca pelo bicampeonato consecutivo.
Lionel Messi continua sendo o grande nome da equipe de Lionel Scaloni. O camisa 10 já marcou oito gols e divide a artilharia da Copa do Mundo de 2026 com Kylian Mbappé. Além do desempenho do capitão, os argentinos chegam com 17 gols marcados na competição.
Arbitragem
- Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
- Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
- Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
- 4° árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
- Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália)
- VAR: Não confirmado
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