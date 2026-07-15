Passa algum jogo da Copa do Mundo no SBT hoje (15/07)? Veja onde assistir às semifinais do Mundial
A segunda partida das semifinais da Copa do Mundo acontece entre Inglaterra e Argentina; o vencedor do confronto enfrenta a Espanha na grande final
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A Copa do Mundo de 2026 define nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal do torneio, em um dos confrontos mais aguardados desta edição do Mundial.
Diferente do que aconteceu na terça-feira (14), quando França x Espanha teve transmissão exclusiva da CazéTV, o SBT/TV Jornal volta a exibir a Copa do Mundo nesta quarta e transmite a partida ao vivo para todo o Brasil.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (15/07)?
Sim. O SBT transmite a semifinal entre Inglaterra e Argentina nesta quarta-feira (15).
Inglaterra x Argentina
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
Como chegam as seleções
Inglaterra
A seleção inglesa chega invicta à semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Thomas Tuchel terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo L e eliminaram República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata.
Os principais destaques da equipe são Harry Kane e Jude Bellingham. A dupla soma 12 gols no torneio e lidera o setor ofensivo inglês.
Argentina
Atual campeã mundial, a Argentina também chega invicta para a semifinal. A equipe liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento e, nas fases eliminatórias, passou por Cabo Verde, Egito e Suíça.
Lionel Messi segue sendo o principal nome da seleção argentina. O camisa 10 soma oito gols e divide a artilharia da Copa do Mundo com Kylian Mbappé.
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Resultados da semifinal
- França 0 x 2 Espanha
Programação do SBT/TV Jornal hoje (15/07)
- 00h15 – The Noite
- 01h15 – Operação Mesquita
- 01h45 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 – Turma do Barra
- 13h45 – Meu Coração É Teu
- 15h15 – Vem Pro Jogo
- 16h00 – Inglaterra x Argentina
- 18h10 – Aqui Agora
- 18h30 – O Povo na TV
- 19h15 – Escrete na Rede
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana – A Virgem
- 22h00 – Programa do Ratinho
- 23h30 – Balanço da Copa
Quando será a final da Copa do Mundo?
A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
Antes disso, os perdedores das semifinais disputam o terceiro lugar no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.