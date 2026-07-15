O que são as Ilhas Malvinas? Entenda a disputa histórica entre Argentina e Inglaterra

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Ingleses e argentinos fazem confronto decisivo nos Estados Unidos em busca da classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026

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A rivalidade entre Argentina e Inglaterra vai muito além do futebol. Antes mesmo de protagonizarem confrontos históricos em Copas do Mundo, os dois países já mantinham um dos conflitos diplomáticos mais conhecidos do século XX: a disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.

O tema voltou aos holofotes às vésperas da semifinal da Copa do Mundo de 2026, quando o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu que a Guerra das Malvinas não fosse misturada com a rivalidade esportiva entre as seleções.

O que são as Ilhas Malvinas?

As Ilhas Malvinas são um arquipélago localizado no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros da costa da Patagônia argentina e aproximadamente 12 mil quilômetros do Reino Unido.

O território é conhecido como Islas Malvinas pelos argentinos e Falkland Islands pelos britânicos. Atualmente, as ilhas são administradas pelo Reino Unido, mas a Argentina reivindica sua soberania desde o século XIX.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência da disputa territorial e incentiva os dois países a buscarem uma solução negociada, embora nunca tenha definido oficialmente a quem pertence o arquipélago.

A Guerra das Malvinas

O momento mais marcante da disputa pela soberania das ilhas aconteceu em 1982, durante a Guerra das Malvinas. Em 2 de abril daquele ano, tropas argentinas desembarcaram no arquipélago e ocuparam o território, que estava sob administração britânica.

A resposta veio rapidamente. O governo da então primeira-ministra Margaret Thatcher enviou uma força-tarefa naval para retomar as ilhas, dando início a um conflito que durou 74 dias.

A guerra terminou em 14 de junho de 1982, com a rendição das forças argentinas e a retomada do controle britânico sobre o arquipélago. Ao todo, morreram 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e três civis que viviam nas ilhas.

Desde então, o Reino Unido mantém a administração das Malvinas. A Argentina, por sua vez, segue reivindicando a soberania do território por vias diplomáticas e considera a presença britânica uma herança do colonialismo.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a existência da disputa territorial e incentiva ambos os países a buscarem uma solução negociada, embora nunca tenha definido oficialmente a quem pertencem as ilhas.

Como a guerra influenciou o futebol?

A Guerra das Malvinas transformou os confrontos entre Argentina e Inglaterra em muito mais do que simples partidas de futebol. Quatro anos após o conflito, as seleções se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México. O jogo entrou para a história graças à atuação de Diego Maradona.

Naquele duelo, o camisa 10 argentino marcou dois dos gols mais famosos da história do futebol:

Polêmica "Mão de Deus", validada pela arbitragem;



Histórico "Gol do Século", quando driblou praticamente todo o time inglês antes de marcar.

A vitória por 2 a 1 foi encarada por muitos argentinos como uma espécie de revanche simbólica pela derrota na Guerra das Malvinas.

Outros capítulos da rivalidade

Depois de 1986, Argentina e Inglaterra voltaram a protagonizar confrontos marcantes. Em 1998, nas oitavas de final da Copa do Mundo da França, David Beckham foi expulso após atingir Diego Simeone. A partida terminou empatada por 2 a 2, e a Argentina avançou nos pênaltis.

Já em 2002, na fase de grupos do Mundial da Coreia do Sul e Japão, os ingleses venceram por 1 a 0, com gol de pênalti marcado justamente por Beckham.

Agora, em 2026, as seleções voltam a se enfrentar em uma semifinal de Copa do Mundo, renovando uma das maiores rivalidades da história do futebol mundial.

Scaloni pede para separar guerra e futebol

Na véspera da semifinal da Copa do Mundo de 2026, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez um apelo para que a rivalidade esportiva não seja confundida com o conflito militar de 1982.

"É uma partida de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há tantos anos. Foi um período muito triste da nossa história."

O treinador também destacou que o confronto deve ser tratado apenas como uma disputa esportiva.

"Lembramos daquelas pessoas, sem dúvida, mas isto é uma partida de futebol. Não devemos nos confundir quanto aos tempos em que vivemos."

Histórico em Copas do Mundo

As seleções já se enfrentaram cinco vezes em Mundiais.



Inglaterra 3 x 1 Argentina (Fase de grupos - Chile 1962)

x 1 Argentina (Fase de grupos - Chile 1962) Inglaterra 1 x 0 Argentina (Quartas de final, Inglaterra 1966)

x 0 Argentina (Quartas de final, Inglaterra 1966) Argentina 2 x 1 Inglaterra (Quartas de final, México 1986)

x 1 Inglaterra (Quartas de final, México 1986) Argentina (4) 2 x 2 (3) Inglaterra (Oitavas de final - França 1998)

x 2 (3) Inglaterra (Oitavas de final - França 1998) Inglaterra 1 x 0 Argentina (Fase de grupos - Coreia/Japão 2002)

Fora da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaram outras nove vezes. Nesse recorte, a Inglaterra leva vantagem, com três vitórias, enquanto a Argentina venceu apenas uma partida. Os outros cinco confrontos terminaram empatados.

A partida entre Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em:

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: CazéTV ge tv e N Sports

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