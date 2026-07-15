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Jogos da Copa do Mundo hoje (15/07): veja horários e onde assistir às semifinais

Seleções se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026 em busca da segunda vaga na final do torneio

Por Lucas Valle Publicado em 15/07/2026 às 9:04
Harry Kane, Jude Bellingham e Lionel Messi, estrelas de Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo
Harry Kane, Jude Bellingham e Lionel Messi, estrelas de Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo - Instagram/ judebellingham e afaseleccion

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A Copa do Mundo de 2026 conhecerá nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da competição. Argentina e Inglaterra se enfrentam pela semifinal do torneio em busca de uma vaga na grande decisão do Mundial.

A partida será disputada às 17h (de Brasília), nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará a Espanha na final da Copa do Mundo, após os espanhóis derrotarem a França por 2 a 0 na primeira semifinal.

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

Inglaterra x Argentina 

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
  • Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge tv e N Sports

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Inglaterra x Argentina

A Inglaterra chega invicta para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Thomas Tuchel terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com duas vitórias e um empate.

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No mata-mata, os ingleses superaram a República Democrática do Congo por 2 a 1, venceram o México por 3 a 2 nas oitavas de final e eliminaram a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, garantindo vaga entre os quatro melhores da competição.

Os destaques da campanha inglesa seguem sendo Harry Kane e Jude Bellingham. A dupla soma 12 gols no Mundial, com seis para cada lado.

Já a Argentina também chega embalada. A atual campeã mundial venceu os três jogos da fase de grupos e terminou na liderança do Grupo J com 100% de aproveitamento. Nos confrontos eliminatórios, os argentinos eliminaram Cabo Verde, Egito e Suíça. Contra os suíços, a classificação veio apenas na prorrogação, após vitória por 3 a 1.

O principal nome da equipe continua sendo Lionel Messi. O camisa 10 soma oito gols na Copa do Mundo de 2026 e divide a artilharia da competição com Kylian Mbappé.

Resultado da semifinal

Quando será a final da Copa do Mundo?

A grande decisão da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Antes disso, os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar no sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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