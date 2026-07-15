Globo transmite Inglaterra x Argentina hoje? Veja onde assistir à semifinal da Copa do Mundo de 2026

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Inglaterra e Argentina realizam o segundo duelo das semifinais do torneio nesta quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

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A Copa do Mundo de 2026 define nesta quarta-feira (15) o segundo finalista da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Diferente do que aconteceu na primeira semifinal, quando França e Espanha teve transmissão exclusiva da CazéTV, o duelo desta quarta-feira será exibido pela TV Globo. O vencedor enfrentará a Espanha na grande final do Mundial.





A Globo transmite jogo da Copa do Mundo hoje (15/07)?

Sim. A TV Globo exibe a partida entre Inglaterra e Argentina, válida pela segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Inglaterra x Argentina

Onde assistir: Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

Globo, SBT, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Como chegam as seleções

A Inglaterra chega embalada após eliminar República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata. Os ingleses seguem invictos na competição e contam com Harry Kane e Jude Bellingham como principais referências ofensivas.

Já a Argentina busca defender o título conquistado em 2022. A equipe comandada por Lionel Scaloni avançou após superar Cabo Verde, Egito e Suíça nas fases eliminatórias. Lionel Messi segue como principal destaque da equipe e divide a artilharia da competição com Kylian Mbappé, ambos com oito gols.

Resultado da semifinal

França 0 x 2 Espanha

Quando é a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. No dia anterior, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar, às 18h, no Hard Rock Stadium.

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