CRB x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Série B
CRB e Náutico duelam pela 18ª rodada da Série B em busca da recuperação. Separados por um ponto, as equipes vivem momento de pressão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
CRB e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos delicados na competição e buscam reencontrar o caminho das vitórias.
O Náutico ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos, enquanto o CRB aparece logo atrás, em 15º lugar, com 20.
Momento do Náutico
O Timbu atravessa sua pior sequência na Série B e não vence há sete partidas. Nesse período, acumulou cinco derrotas e dois empates, resultado que fez a equipe se afastar da parte de cima da tabela. Agora, o objetivo é conquistar um resultado positivo para iniciar a recuperação na competição.
Além da má fase dentro de campo, a semana foi movimentada nos bastidores alvirrubros por conta da situação do atacante Dodô.
O jogador, que negocia uma transferência para o futebol sul-coreano, está afastado do elenco após um impasse contratual.
Apesar do cenário, o técnico Hélio dos Anjos demonstrou confiança na reação da equipe.
"Estamos focados neste jogo. É um adversário difícil, mas precisamos fazer aquilo que planejamos durante a semana para voltar a vencer", afirmou.
O treinador também ressaltou que o elenco está incomodado com a sequência negativa, mas garantiu que o ambiente interno segue forte.
"Ninguém aqui está confortável. Eu não aprendo perdendo. Aprendo vencendo. Estamos trabalhando para mudar esse momento."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Momento do CRB
O CRB também entra em campo pressionado pela necessidade de reagir na Série B. O Galo ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos, apenas um a menos que o Náutico, e tenta aproveitar o fator casa para se distanciar da zona de rebaixamento.
A equipe alagoana chega para o confronto após uma goleada por 5 a 0 sofrida diante do Londrina e um empate por 2 a 2 com o Goiás na rodada passada.
Assim como o Timbu, o CRB busca voltar a vencer para ganhar tranquilidade na sequência da competição.
Onde assistir CRB x Náutico ao vivo
O confronto entre CRB e Náutico nesta quinta-feira (16), contará com transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).
Ficha de jogo
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (18ª rodada)
- Data: Quinta-feira, 7 de agosto
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
- Transmissão: Disney+ e ESPN
Prováveis escalações
CRB
- Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Reverson; Crystopher, Patrick de Lucca e Pedro Castro; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.
Náutico
- Muriel; Matheus Ribeiro, Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Luiz Felipe; Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Arbitragem de CRB x Náutico
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Heitor Alex Eurich (PR)
- VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)