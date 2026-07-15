CRB x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Série B

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CRB e Náutico duelam pela 18ª rodada da Série B em busca da recuperação. Separados por um ponto, as equipes vivem momento de pressão

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CRB e Náutico se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos delicados na competição e buscam reencontrar o caminho das vitórias.

O Náutico ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos, enquanto o CRB aparece logo atrás, em 15º lugar, com 20.

Momento do Náutico

O Timbu atravessa sua pior sequência na Série B e não vence há sete partidas. Nesse período, acumulou cinco derrotas e dois empates, resultado que fez a equipe se afastar da parte de cima da tabela. Agora, o objetivo é conquistar um resultado positivo para iniciar a recuperação na competição.

Além da má fase dentro de campo, a semana foi movimentada nos bastidores alvirrubros por conta da situação do atacante Dodô.

O jogador, que negocia uma transferência para o futebol sul-coreano, está afastado do elenco após um impasse contratual.

Apesar do cenário, o técnico Hélio dos Anjos demonstrou confiança na reação da equipe.

"Estamos focados neste jogo. É um adversário difícil, mas precisamos fazer aquilo que planejamos durante a semana para voltar a vencer", afirmou.

O treinador também ressaltou que o elenco está incomodado com a sequência negativa, mas garantiu que o ambiente interno segue forte.

"Ninguém aqui está confortável. Eu não aprendo perdendo. Aprendo vencendo. Estamos trabalhando para mudar esse momento."

Momento do CRB

O CRB também entra em campo pressionado pela necessidade de reagir na Série B. O Galo ocupa a 15ª colocação, com 20 pontos, apenas um a menos que o Náutico, e tenta aproveitar o fator casa para se distanciar da zona de rebaixamento.

A equipe alagoana chega para o confronto após uma goleada por 5 a 0 sofrida diante do Londrina e um empate por 2 a 2 com o Goiás na rodada passada.

Assim como o Timbu, o CRB busca voltar a vencer para ganhar tranquilidade na sequência da competição.

Onde assistir CRB x Náutico ao vivo

O confronto entre CRB e Náutico nesta quinta-feira (16), contará com transmissão ao vivo do Disney+ (streaming) e ESPN (canal fechado).

Ficha de jogo

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Série B do Campeonato Brasileiro (18ª rodada) Data: Quinta-feira, 7 de agosto

Quinta-feira, 7 de agosto Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Transmissão: Disney+ e ESPN

Prováveis escalações

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Reverson; Crystopher, Patrick de Lucca e Pedro Castro; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro, Wanderson, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson e Luiz Felipe; Victor Andrade, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Arbitragem de CRB x Náutico