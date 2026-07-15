Botafogo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

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Botafogo e Santos duelam pela 19ª rodada do Brasileirão. Separados por um ponto, os clubes buscam se afastar da zona de rebaixamento

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Botafogo e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes iniciam a segunda metade da competição em situações semelhantes na tabela. O Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Santos aparece em 15º lugar, com 21.

Separados por apenas um ponto, os dois clubes buscam uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na luta por uma posição mais confortável.

Como chega o Botafogo

O Glorioso volta a campo após a pausa para a Copa do Mundo tentando reencontrar o caminho das vitórias. Antes da interrupção do calendário, a equipe foi derrotada pelo Bahia por 2 a 1 e permaneceu na parte intermediária da tabela.

Durante o período sem jogos oficiais, o clube realizou treinamentos e jogos-treino para manter o ritmo do elenco.

O técnico Franclim Carvalho terá dúvidas no gol, entre Léo Linck e Raul, enquanto segue sem poder utilizar os reforços contratados devido ao transfer ban imposto pela Fifa.

Como chega o Santos

O Peixe também aproveitou a pausa para disputar um amistoso e venceu o União São João por 3 a 0. No entanto, o técnico Cuca terá desfalques importantes para o confronto.

Gabigol cumpre suspensão após ter sido expulso na última rodada antes da pausa, enquanto Neymar, que ainda estava de férias durante o período de reapresentação, também fica fora da partida.

Assim como o Botafogo, o Santos enfrenta restrições para inscrever novos jogadores por conta de pendências financeiras.

Retrospecto

O histórico recente favorece o Botafogo. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o clube carioca conquistou duas vitórias, enquanto os outros três jogos terminaram empatados.

A última vitória santista sobre o Glorioso aconteceu em julho de 2022.

Onde assistir Botafogo x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada Data: Quinta-feira, 16 de julho de 2026

Quinta-feira, 16 de julho de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Prováveis escalações

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Léo Linck (Raul); Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina e Álvaro Montoro; Matheus Martins, Lucas Villalba (Santi Rodríguez) e Arthur Cabral.

Santos (Técnico: Cuca)