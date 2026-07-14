Transmissão ao vivo de França x Espanha pela semifinal da Copa do Mundo de 2026
Seleções se enfrentam nesta terça-feira (14), em Dallas, por uma vaga na decisão do Mundial; veja horário, transmissão e como chegam os dois times
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França e Espanha entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), pela primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e definirá o primeiro finalista da competição.
A seleção vencedora enfrentará na decisão quem avançar do duelo entre Argentina e Inglaterra, marcado para quarta-feira (15).
Onde assistir França x Espanha
A semifinal entre França e Espanha terá transmissão exclusiva da CazéTV, que exibe o confronto ao vivo de forma gratuita.
Prováveis escalações
França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Manu Koné (Tchouaméni)e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Doué (Barcola); Kylian Mbappé.
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz), Dani Olmo e Álex Baena (Nico Williams); Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
França aposta no melhor ataque da Copa
A equipe comandada por Didier Deschamps chega embalada após vencer todos os seis jogos disputados no Mundial. Na fase de grupos, os franceses superaram Senegal, Iraque e Noruega. Já no mata-mata, eliminaram Suécia, Paraguai e Marrocos.
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O setor ofensivo é a principal arma da França. São 16 gols marcados em seis partidas, média superior a 2,5 gols por jogo.
Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols. Ousmane Dembélé aparece logo atrás, com cinco, enquanto Bradley Barcola e Désiré Doué também contribuíram para a campanha ofensiva francesa.
Espanha chega com a defesa menos vazada
A Espanha faz uma campanha marcada pela consistência defensiva. Depois de eliminar Bélgica, Portugal e Áustria, a equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo de 2026.
O sistema defensivo formado por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella tem sido um dos destaques da seleção comandada por Luis de la Fuente.
No gol, Unai Simón também vive grande fase. O goleiro espanhol estabeleceu um novo recorde de maior sequência sem sofrer gols em Copas do Mundo, ultrapassando a marca histórica do italiano Walter Zenga.
Arbitragem
- Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
- Assistente 1: David Morán (El Salvador)
- Assistente 2: Antonio Pupiro (Argentina)
- 4° árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
- VAR: Não confirmado
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