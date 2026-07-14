Tem jogo da Copa do Mundo na Globo hoje (14/07)? Saiba onde assistir às semifinais do Mundial
França e Espanha realizam primeiro duelo das semifinais do torneio nesta terça-feira (14), às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos
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Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final nesta terça-feira (14), com a disputa da primeira semifinal. No entanto, diferente do que aconteceu em parte da competição, a TV Globo não transmite nenhum jogo do Mundial nesta data.
A emissora segue com sua programação normal ao longo do dia. A primeira vaga na grande decisão será definida em confronto com transmissão exclusiva da CazéTV.
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Por que não tem jogo na Globo hoje?
A ausência da Copa do Mundo na programação da Globo acontece porque a emissora possui direitos de transmissão apenas de parte dos jogos do torneio. Nesta fase, o duelo desta terça-feira (14) não faz parte do pacote adquirido pela empresa.
Assim, o confronto será exibido exclusivamente pela CazéTV, plataforma que transmite todas as partidas da Copa do Mundo de 2026.
Quem quiser acompanhar a definição do primeiro finalista precisará assistir pela plataforma digital, já que o jogo também não será exibido na TV por assinatura
Jogo da Copa do Mundo hoje (14/07)
França x Espanha
- Onde assistir: CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
- Espanha 2 x 1 Bélgica
- Noruega 1 x 2 Inglaterra
- Argentina 3 x 1 Suíça
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Jogos restantes das semifinais
Quinta-feira (15/07)
- 16h – Inglaterra x Argentina
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Programação da Globo hoje (14/07)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Globo Esporte
- 13h25 – Jornal Hoje
- 14h45 – Edição Especial – Além do Tempo
- 15h25 – Sessão da Tarde – Fé nas Alturas
- 17h05 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 18h25 – A Nobreza do Amor
- 19h00 – NE2
- 19h40 – Coração Acelerado
- 20h30 – Jornal Nacional
- 21h20 – Quem Ama Cuida
- 22h25 – Pablo e Luisão
- 23h00 – Conversa com Bial
- 23h50 – Justiça 2
- 00h40 – Central da Copa
- 00h55 – Jornal da Globo
- 01h45 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 02h25 – Reapresentação – Coração Acelerado
- 03h10 – Comédia na Madruga I
Quando é a final da Copa do Mundo?
A grande final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Um dia antes, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar, às 18h, no Hard Rock Stadium.