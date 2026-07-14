Passa algum jogo da Copa do Mundo no SBT hoje (14/07)? Veja onde assistir às semifinais do Mundial
A primeira partida das semifinais da Copa do Mundo acontece entre França e Espanha, enquanto Inglaterra e Argentina se enfrentam do outro lado
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A Copa do Mundo de 2026 inicia nesta terça-feira (14) a fase semifinal, com a disputa da primeira vaga na decisão do torneio. No entanto, diferente do que aconteceu em outras fases do Mundial, o SBT/TV Jornal não transmite o confronto desta terça.
A emissora volta a exibir a Copa do Mundo nesta quarta-feira (15), quando Inglaterra e Argentina disputam a segunda semifinal da competição. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo desta terça-feira na grande decisão do Mundial.
O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (14/07)?
Não. O SBT não transmite nenhuma partida da Copa do Mundo nesta terça-feira (14). O confronto entre França x Espanha, válido pela primeira semifinal, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
França x Espanha
- Onde assistir: CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)
Quando o SBT volta a transmitir a Copa?
A próxima transmissão da emissora acontece nesta quarta-feira (15).
Inglaterra x Argentina
- Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
Como chegam as seleções
A Inglaterra chega à semifinal após eliminar a República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata. Os ingleses seguem invictos na competição e contam com Harry Kane e Jude Bellingham como principais destaques ofensivos.
Já a Argentina defende o título conquistado em 2022. A seleção comandada por Lionel Scaloni mantém 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e garantiu vaga entre os quatro melhores após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça.
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Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
- Espanha 2 x 1 Bélgica
- Noruega 1 x 2 Inglaterra
- Argentina 3 x 1 Suíça
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Programação do SBT/TV Jornal hoje (14/07)
- 00h15 – The Noite
- 01h15 – Operação Mesquita
- 01h45 – Passe de Milhões
- 02h15 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio-Dia
- 13h00 – Turma do Barra
- 13h45 – Meu Coração É Teu
- 15h30 – Fofocalizando
- 17h00 – Sortilégio
- 18h30 – O Povo na TV
- 19h15 – Escrete na Rede
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h45 – A História de Joana – A Virgem
- 22h00 – Programa do Ratinho
- 23h30 – Balanço da Copa