Passa algum jogo da Copa do Mundo no SBT hoje (14/07)? Veja onde assistir às semifinais do Mundial

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A primeira partida das semifinais da Copa do Mundo acontece entre França e Espanha, enquanto Inglaterra e Argentina se enfrentam do outro lado

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A Copa do Mundo de 2026 inicia nesta terça-feira (14) a fase semifinal, com a disputa da primeira vaga na decisão do torneio. No entanto, diferente do que aconteceu em outras fases do Mundial, o SBT/TV Jornal não transmite o confronto desta terça.

A emissora volta a exibir a Copa do Mundo nesta quarta-feira (15), quando Inglaterra e Argentina disputam a segunda semifinal da competição. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo desta terça-feira na grande decisão do Mundial.

O SBT transmite jogo da Copa do Mundo hoje (14/07)?

Não. O SBT não transmite nenhuma partida da Copa do Mundo nesta terça-feira (14). O confronto entre França x Espanha, válido pela primeira semifinal, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

França x Espanha

Onde assistir: CazéTV



CazéTV Horário: 16h (de Brasília)



16h (de Brasília) Local: Los Angeles Stadium, em Los Angeles (EUA)



Quando o SBT volta a transmitir a Copa?

A próxima transmissão da emissora acontece nesta quarta-feira (15).

Inglaterra x Argentina

Onde assistir: SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV

SBT, Globo, SporTV, ge tv, N Sports e CazéTV Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Como chegam as seleções

A Inglaterra chega à semifinal após eliminar a República Democrática do Congo, México e Noruega no mata-mata. Os ingleses seguem invictos na competição e contam com Harry Kane e Jude Bellingham como principais destaques ofensivos.

Já a Argentina defende o título conquistado em 2022. A seleção comandada por Lionel Scaloni mantém 100% de aproveitamento na Copa do Mundo e garantiu vaga entre os quatro melhores após eliminar Cabo Verde, Egito e Suíça.

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Resultados das quartas de final

França 2 x 0 Marrocos

Espanha 2 x 1 Bélgica



Noruega 1 x 2 Inglaterra



Argentina 3 x 1 Suíça

Programação do SBT/TV Jornal hoje (14/07)