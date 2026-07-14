Jogos da Copa do Mundo hoje (14/07): veja horários e onde assistir às semifinais

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Seleções se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026 em busca de uma vaga entre os dois melhores do torneio

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva nesta terça-feira (14), com a disputa da primeira semifinal do torneio. França e Espanha se enfrentam em busca de uma vaga na grande decisão do Mundial.

A partida será disputada às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira (15).

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

França x Espanha

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)

AT&T Stadium, em Dallas (EUA) Onde assistir: ">Exclusivo da CazéTV (Clique para assistir)

Como chegam os times para o mata-mata

França x Espanha

Os franceses chegam embalados por uma campanha perfeita. A seleção comandada por Didier Deschamps venceu os seis jogos disputados até aqui, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento e eliminando Suécia, Paraguai e Marrocos nas fases eliminatórias.

Os franceses também têm o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols, enquanto Ousmane Dembélé aparece logo atrás com cinco.

A Espanha também vive grande momento no Mundial. Após liderar o Grupo H sem sofrer gols, eliminou Áustria, Portugal e Bélgica para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.

A principal força espanhola está no sistema defensivo. A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo, justamente nas quartas de final, diante da Bélgica. Além disso, o goleiro Unai Simón bateu o recorde histórico de maior sequência sem sofrer gols em Mundiais, permanecendo 648 minutos invicto.

Resultados das quartas de final

França 2 x 0 Marrocos

x 0 Marrocos Espanha 2 x 1 Bélgica

x 1 Bélgica Noruega 1 x 2 Inglaterra



Argentina 3 x 1 Suíça

Semifinais da Copa do Mundo

Terça-feira (14/07)

França x Espanha - 16h

Quarta-feira (15/07)

Argentina x Inglaterra - 17h

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV por assinatura: SporTV

SporTV Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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