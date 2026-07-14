Jogos da Copa do Mundo hoje (14/07): veja horários e onde assistir às semifinais
Seleções se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026 em busca de uma vaga entre os dois melhores do torneio
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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva nesta terça-feira (14), com a disputa da primeira semifinal do torneio. França e Espanha se enfrentam em busca de uma vaga na grande decisão do Mundial.
A partida será disputada às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira (15).
Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026
França x Espanha
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
- Onde assistir: ">Exclusivo da CazéTV (Clique para assistir)
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- França x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
- Inglaterra x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
Como chegam os times para o mata-mata
França x Espanha
Os franceses chegam embalados por uma campanha perfeita. A seleção comandada por Didier Deschamps venceu os seis jogos disputados até aqui, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento e eliminando Suécia, Paraguai e Marrocos nas fases eliminatórias.
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Os franceses também têm o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols, enquanto Ousmane Dembélé aparece logo atrás com cinco.
A Espanha também vive grande momento no Mundial. Após liderar o Grupo H sem sofrer gols, eliminou Áustria, Portugal e Bélgica para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.
A principal força espanhola está no sistema defensivo. A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo, justamente nas quartas de final, diante da Bélgica. Além disso, o goleiro Unai Simón bateu o recorde histórico de maior sequência sem sofrer gols em Mundiais, permanecendo 648 minutos invicto.
Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
- Espanha 2 x 1 Bélgica
- Noruega 1 x 2 Inglaterra
- Argentina 3 x 1 Suíça
Semifinais da Copa do Mundo
Terça-feira (14/07)
- França x Espanha - 16h
Quarta-feira (15/07)
- Argentina x Inglaterra - 17h
Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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