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Jogos da Copa do Mundo hoje (14/07): veja horários e onde assistir às semifinais

Seleções se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026 em busca de uma vaga entre os dois melhores do torneio

Por Lucas Valle Publicado em 14/07/2026 às 10:12 | Atualizado em 14/07/2026 às 10:16
Kylian Mbappé e Lamine Yamal, atacantes de França e Espanha
Kylian Mbappé e Lamine Yamal, atacantes de França e Espanha - Instagram/ K.mbappe e sefutbol

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva nesta terça-feira (14), com a disputa da primeira semifinal do torneio. França e Espanha se enfrentam em busca de uma vaga na grande decisão do Mundial.

A partida será disputada às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira (15).

Jogos de hoje da Copa do Mundo de 2026

França x Espanha

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França x Espanha

Os franceses chegam embalados por uma campanha perfeita. A seleção comandada por Didier Deschamps venceu os seis jogos disputados até aqui, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento e eliminando Suécia, Paraguai e Marrocos nas fases eliminatórias.

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Os franceses também têm o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa do Mundo com Lionel Messi, ambos com oito gols, enquanto Ousmane Dembélé aparece logo atrás com cinco.

A Espanha também vive grande momento no Mundial. Após liderar o Grupo H sem sofrer gols, eliminou Áustria, Portugal e Bélgica para garantir vaga entre os quatro melhores da competição.

A principal força espanhola está no sistema defensivo. A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo, justamente nas quartas de final, diante da Bélgica. Além disso, o goleiro Unai Simón bateu o recorde histórico de maior sequência sem sofrer gols em Mundiais, permanecendo 648 minutos invicto.

Resultados das quartas de final

  • França 2 x 0 Marrocos
  • Espanha 2 x 1 Bélgica
  • Noruega 1 x 2 Inglaterra
  • Argentina 3 x 1 Suíça

Semifinais da Copa do Mundo

Terça-feira (14/07)

  • França x Espanha - 16h

Quarta-feira (15/07)

  • Argentina x Inglaterra - 17h

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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