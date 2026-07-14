França x Espanha: veja as escalações confirmadas para a semifinal da Copa do Mundo 2026
Didier Deschamps e Luis de la Fuente definiram os titulares para o duelo que vale vaga na decisão do Mundial, em Dallas, nos Estados Unidos
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França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O vencedor garante vaga na grande final do Mundial, onde enfrentará Inglaterra ou Argentina.
A seleção francesa chega embalada pela melhor campanha ofensiva da competição, enquanto os espanhóis ostentam a defesa menos vazada do torneio.
Escalação confirmada da França
As principais dúvidas de Didier Deschamps estavam no meio-campo e no ataque. A expectativa era para saber quem faria dupla com Adrien Rabiot, se seria Tchouaméni ou Manu Koné. O treinador confirmou Tchouaméni entre os titulares, apostando na experiência e na confiança que o volante vem transmitindo ao longo da competição.
Pela esquerda do ataque, Barcola foi o escolhido para iniciar o confronto, superando Doué. A ideia da comissão técnica é aproveitar a velocidade de Barcola para superar os espaços deixados por Pedro Porro na defesa espanhola. Além do apoio defensivo que Barcola traz para a equipe.
Doué deve ser utilizado no decorrer da partida para tentar quebrar a defesa bem fechada da Espanha.
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Tchouaméni e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Barcola; Kylian Mbappé.
- Técnico: Didier Deschamps.
Números da França no torneio
Artilheiros
- Kyllian Mbappé - 8 gols
- Ousmane Dembélé - 5 gols
- Bradley Barcola - 2 gols
- Désidé Doué - 1 gol
Garçons (líderes de assistências)
- Michael Olise - 5 assistências
- Kylian Mbappé - 3 assistências
- Ousmane Dembélé - 2 assistências
- Aurélien Tchouaméni - 1 assistência
- Bradley Barcola - 1 assistência
- Adrien Rabiot - 1 assistência
- Désiré Doué - 1 assistência
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Escalação confirmada da Espanha
OPÇÃO 1
Luis de la Fuente manteve a base da equipe, mas precisou tomar decisões importantes antes da semifinal. No meio-campo, Fabián Ruiz foi mantido entre os titulares, deixando Pedri no banco. A escolha passa pelo melhor desempenho apresentado por Fabián ao longo da Copa do Mundo.
Outra indefinição estava no lado esquerdo do ataque. Nico Williams, recuperado de lesão, voltou a ser opção, mas o técnico preferiu manter Álex Baena entre os titulares. A escolha passa principalmente pelo equilíbrio tático, já que Baena costuma recompor melhor o setor e auxiliar Marc Cucurella na marcação.
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
- Técnico: Luis de la Fuente.
Números da Espanha no torneio
Artilheiros
- Mikel Oyarzabal - 4 gols
- Mikel Merino - 2 gols
- Alex Baena - 1 gol
- Pedro Porro - 1 gol
- Lamine Yamal - 1 gol
- Fabián Ruiz - 1 gol
Garçons (líderes de assistências)
- Marc Cucurella - 2 assistências
- Marcos Llorente - 1 assistência
- Aymeric Laporte - 1 assistência
- Mikel Oyarzabal - 1 assistência
- Alex Baena - 1 assistência
- Dani Olmo - 1 assistência
- Ferran Torres - 1 assistência
Como chegam as seleções
A França venceu os seis jogos disputados na Copa do Mundo de 2026 e possui o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados. Kylian Mbappé divide a artilharia do torneio com Lionel Messi, ambos com oito gols.
A Espanha também faz grande campanha. Além de eliminar Bélgica, Portugal e Áustria no mata-mata, sofreu apenas um gol em toda a competição e chega embalada pelo sólido sistema defensivo comandado por Unai Simón.
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Onde assistir França x Espanha
A partida entre França e Espanha pelas semifinais terá transmissão exclusiva da CazéTV (Clique para assistir)
Arbitragem
- Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
- Assistente 1: David Morán (El Salvador)
- Assistente 2: Antonio Pupiro (Argentina)
- 4° árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)