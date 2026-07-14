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CazéTV ao vivo hoje (14/07): veja quais jogos da Copa do Mundo passam no canal

A Copa do Mundo chega ao momento mais importante, com um duelo que vale vaga na grande decisão do torneio disputado nos Estados Unidos

Por Lucas Valle Publicado em 14/07/2026 às 10:38
- Arte/Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta decisiva nesta terça-feira (14), com o início das semifinais. França e Espanha entram em campo em Dallas, nos Estados Unidos, disputando a primeira vaga na grande decisão do Mundial.

A CazéTV transmite o confronto ao vivo e gratuitamente, mantendo a cobertura completa da competição. O vencedor da partida enfrentará Inglaterra ou Argentina, que duelam na quarta-feira (15), pela outra semifinal. 

Jogo da CazéTV hoje (14/07)

França x Espanha (clique para assistir)

  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
  • Onde assistir: CazéTV (exclusivo)

Como chegam as seleções

França x Espanha 

A equipe comandada por Didier Deschamps venceu todas as seis partidas disputadas na Copa do Mundo, superando Senegal, Iraque e Noruega na fase de grupos, além de Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata.

O principal trunfo francês é o ataque. A seleção marcou 16 gols em seis jogos, média de 2,67 por partida, e balançou as redes em todos os confrontos. Kylian Mbappé divide a artilharia da competição com Lionel Messi, ambos com oito gols.

A Espanha chega para a partida com a defesa mais sólida do Mundial. Os espanhóis eliminaram Áustria, Portugal e Bélgica nas fases eliminatórias e sofreram apenas um gol em toda a competição, justamente nas quartas de final.

Além da consistência defensiva, o goleiro Unai Simón entrou para a história ao estabelecer o novo recorde de minutos sem sofrer gols em Copas do Mundo, ultrapassando a antiga marca do italiano Walter Zenga

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Como assistir à CazéTV?

A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de aplicativos compatíveis para celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo da Copa do Mundo.

Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?

A equipe da CazéTV conta com narradores, comentaristas e repórteres espalhados pelas cidades-sede da competição. Luis Felipe Freitas é o principal narrador do canal durante a Copa do Mundo, liderando as transmissões dos principais jogos do torneio.

Além dele, também participam das narrações nomes como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

A emissora aposta ainda na presença de ex-jogadores como comentaristas. Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha estão entre os profissionais confirmados.

Nos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham de perto a competição. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de humor e entretenimento.

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Resultados das quartas de final

  • França 2 x 0 Marrocos
  • Espanha 2 x 1 Bélgica
  • Noruega 1 x 2 Inglaterra
  • Argentina 3 x 1 Suíça

Quando é a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo acontece no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. No dia anterior, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar, às 18h, no Hard Rock Stadium.

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