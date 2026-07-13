Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 19ª rodada da Série A
Leão da Barra e Cruz-Maltino voltam a campo após a pausa para a Copa do Mundo em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento
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O Campeonato Brasileiro está de volta após a pausa para a Copa do Mundo de 2026. Na abertura da 19ª rodada da Série A, Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.
O duelo marca o retorno das duas equipes à competição nacional após mais de um mês sem jogos pelo Brasileirão. Separados por apenas dois pontos na tabela, baianos e cariocas fazem um confronto direto na luta para se afastar da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
O Vitória tenta aproveitar o fator casa para iniciar bem a segunda metade do Campeonato Brasileiro. O Leão soma 22 pontos e ocupa a 13ª colocação, tendo conquistado 19 desses pontos no Barradão. A principal missão da equipe de Jair Ventura é melhorar o rendimento fora de casa, já que ainda não venceu como visitante nesta Série A.
Já o Vasco retorna após uma pausa movimentada nos bastidores. O clube passou por mudanças administrativas, teve a saída de Renato Gaúcho e anunciou o português Pedro Emanuel como novo treinador. Com 20 pontos e na 17ª posição, o Cruz-Maltino busca deixar a zona de rebaixamento logo na retomada da competição.
O que mudou durante a parada?
O período sem jogos foi bastante agitado para o Vasco. O clube enfrentou uma intervenção judicial no comando, viu o retorno do presidente Pedrinho e promoveu mudanças no futebol com a contratação de Pedro Emanuel para o lugar de Renato Gaúcho.
No Vitória, a principal novidade foi a chegada de reforços para a sequência da temporada. O zagueiro Brítez e os meio-campistas Pochettino e Wallace foram contratados e podem aparecer pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Além disso, o clube chega embalado pelo título da Copa do Nordeste conquistado antes da pausa.
Onde assistir Vitória x Vasco ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
Vitória (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê.
- Desfalques: Fabiano Souza (ainda não regularizado), Caique Gonçalves (3º amarelo) e Nathan Mendes
- Dúvidas: Camutanga, Dudu, Yuri Sena e Edu.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Pablo Vegetti (Spinelli) e David.
- Dúvidas: Thiago Mendes e Andrés Gómez, que disputam vaga entre os titulares.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- Assistente 2: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
- Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
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