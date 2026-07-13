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Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (13/07)? Veja quando o Mundial retorna

Após França, Espanha, Argentina e Inglaterra se classificarem, Copa do Mundo tem pausa nesta segunda-feira (13); Veja data das semifinais do Mundial

Por Lucas Valle Publicado em 13/07/2026 às 9:09 | Atualizado em 13/07/2026 às 9:35
Taça da Copa do Mundo de 2026
Taça da Copa do Mundo de 2026 - Divulgação/Fifa

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A Copa do Mundo de 2026 não terá partidas nesta segunda-feira (13). Após o encerramento das quartas de final, a competição faz uma pausa antes da disputa das semifinais, que começam nesta terça-feira (14).

O intervalo faz parte do calendário oficial da Fifa e tem como objetivo garantir um período de recuperação física para as seleções classificadas, além de oferecer mais tempo de preparação para os confrontos que definirão os finalistas do maior torneio de seleções do mundo.

Quando a Copa do Mundo volta?

A Copa do Mundo retorna na próxima terça-feira (14), com o primeiro duelo das semifinais primeira semifinal do Mundial.

Semifinais da Copa do Mundo

Terça-feira (14/07)

  • Jogo: França x Espanha
  • Horário: 16h
  • Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)

Quarta-feira (15/07)

  • Jogo: Inglaterra x Argentina 
  • Horário: 16h
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

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Resultados das quartas de final

  • França 2 x 0 Marrocos
  • Espanha 2 x 1 Bélgica 
  • Noruega 1 x 2 Inglaterra 
  • Argentina 3 x 1 Suíça 

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  • Lionel Messi (Argentina) - 8 gols
  • Kylian Mbappé (França) - 8 gols
  • Erling Haaland (Noruega) - 7 gols*
  • Jude Bellingham (Inglaterra) - 6 gols
  • Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols
  • Ousmane Dembélé (França) - 5 gols
  • Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gols*
  • Julián Quiñones (México) - 4 gols*
  • Mikel Oyarzabal (Espanha) - 4 gols
  • Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 gols*

*Jogadores já eliminados da Copa do Mundo de 2026

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.

  • TV aberta: Globo e SBT
  • TV por assinatura: SporTV
  • Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports

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