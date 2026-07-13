Jogos de hoje (13/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Sem jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira, o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos decisivos nas Séries B, C e D do Brasileiro
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A Copa do Mundo de 2026 faz uma pausa nesta segunda-feira (13), após o encerramento das quartas de final. Enquanto as semifinais do Mundial não começam, o torcedor poderá acompanhar uma programação recheada de jogos pelo Campeonato Brasileiro das Séries B, C e D.
Entre os destaques do dia estão os confrontos entre América-MG e Londrina, Ceará e Athletic, além de partidas importantes pela Série C e pelos 16 avos de final da Série D.
Jogos de hoje (13/07)
Série B - 17ª rodada
América-MG x Londrina
- Horário: 19h
- Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
- Onde assistir: Disney+
Ceará x Athletic
- Horário: 20h30
- Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Série C - 14ª rodada
Itabaiana x Brusque
- Horário: 19h30
- Local: Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)
- Onde assistir: SportyNet+
Figueirense x Volta Redonda
- Horário: 20h30
- Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)
- Onde assistir: SportyNet+ e YouTube da SportyNet
Série D - 16 avos de final (jogos de volta)
América-RN x Trem
- Horário: 20h
- Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)
- Onde assistir: YouTube Metrópoles
- Jogo de ida: Trem 1 x 4 América-RN
CSA x Betim
- Horário: 20h
- Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
- Onde assistir: YouTube Metrópoles
- Jogo de ida: Betim 1 x 0 CSA
Quando voltam os jogos da Copa do Mundo?
Após o encerramento das quartas de final no último sábado (11), a Copa do Mundo de 2026 retorna nesta terça-feira (14), quando começam as semifinais da competição.
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Terça-feira (14/07)
- França x Espanha – 16h
Quarta-feira (15/07)
- Inglaterra x Argentina – 16h
A grande final da Copa do Mundo está marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília). Antes disso, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar.
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