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Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (13/07): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Sem jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira, o futebol brasileiro toma conta da programação com jogos decisivos nas Séries B, C e D do Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 13/07/2026 às 13:08
Imagem da partida entre Vila Nova e Athletic Club
Imagem da partida entre Vila Nova e Athletic Club - MATEUS DUTRA/ Athletic Club

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A Copa do Mundo de 2026 faz uma pausa nesta segunda-feira (13), após o encerramento das quartas de final. Enquanto as semifinais do Mundial não começam, o torcedor poderá acompanhar uma programação recheada de jogos pelo Campeonato Brasileiro das Séries B, C e D.

Entre os destaques do dia estão os confrontos entre América-MG e Londrina, Ceará e Athletic, além de partidas importantes pela Série C e pelos 16 avos de final da Série D.

Jogos de hoje (13/07)

Série B - 17ª rodada

América-MG x Londrina

  • Horário: 19h
  • Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde assistir: Disney+

Ceará x Athletic

  • Horário: 20h30
  • Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Série C - 14ª rodada

Itabaiana x Brusque

  • Horário: 19h30
  • Local: Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)
  • Onde assistir: SportyNet+

Figueirense x Volta Redonda

  • Horário: 20h30
  • Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)
  • Onde assistir: SportyNet+ e YouTube da SportyNet 

Série D - 16 avos de final (jogos de volta)

América-RN x Trem

  • Horário: 20h
  • Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)
  • Onde assistir: YouTube Metrópoles 
  • Jogo de ida: Trem 1 x 4 América-RN

CSA x Betim

  • Horário: 20h
  • Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
  • Onde assistir: YouTube Metrópoles 
  • Jogo de ida: Betim 1 x 0 CSA

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Após o encerramento das quartas de final no último sábado (11), a Copa do Mundo de 2026 retorna nesta terça-feira (14), quando começam as semifinais da competição.

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Terça-feira (14/07)

  • França x Espanha – 16h

Quarta-feira (15/07)

  • Inglaterra x Argentina – 16h

A grande final da Copa do Mundo está marcada para domingo (19), às 16h (de Brasília). Antes disso, no sábado (18), acontece a disputa pelo terceiro lugar.

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