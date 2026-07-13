Inglaterra x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo

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Ingleses e argentinos fazem confronto decisivo nos Estados Unidos em busca da classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final nesta quarta-feira (15), com a disputa da segunda semifinal da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, valendo vaga na grande final do Mundial.

Quem avançar enfrentará o vencedor da partida entre França e Espanha, que acontece, às 16h, desta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Como chegam as seleções

Inglaterra

A Inglaterra chega invicta à semifinal. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com duas vitórias e um empate, garantindo a classificação com sete pontos.

Na fase eliminatória, os ingleses venceram três partidas consecutivas. Primeiro derrotaram a República Democrática do Congo por 2 a 1. Depois superaram o México por 3 a 2 nas oitavas de final e, por fim, eliminaram a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, garantindo vaga entre os quatro melhores.

Os grandes nomes da equipe seguem sendo Harry Kane e Jude Bellingham, responsáveis por liderar o setor ofensivo inglês durante toda a campanha.

Argentina

A seleção argentina segue com um ótima campanha na Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo J com nove pontos, a equipe venceu Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos, confirmando a classificação com 100% de aproveitamento.

No mata-mata, os argentinos passaram por dificuldades. Nos 16 avos de final, eliminaram Cabo Verde apenas na prorrogação. Nas oitavas, buscaram uma virada histórica sobre o Egito após sair perdendo por 2 a 0, terminando a partida em 3 a 2. Já nas quartas de final, derrotaram a Suíça por 3 a 1, novamente no tempo extra.

O principal destaque segue sendo Lionel Messi, que já marcou oito gols na competição e lidera tecnicamente a atual campeã mundial, que soma 17 gols marcados e apenas seis sofridos.

Onde assistir Inglaterra x Argentina

A partida entre Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em:

TV aberta: Globo e SBT

Globo e SBT TV fechada: SporTV

SporTV Streaming: CazéTV ge tv e N Sports



Prováveis escalações

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)



Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.

Sem desfalques confirmados.

Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.

Sem desfalques confirmados.

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Ismail Elfath (EUA) Assistente 1: Corey Parker (EUA)

Corey Parker (EUA) Assistente 2: Kyle Atkins (EUA)

Kyle Atkins (EUA) 4° árbitro: Maurizio Mariani (Itália)

Maurizio Mariani (Itália) Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália)

Daniele Bindoni (Itália) VAR: Não confirmado

Rivalidade histórica entre Argentina e Inglaterra

Muito além da disputa por uma vaga na final, Argentina e Inglaterra protagonizam uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo. O confronto ganhou contornos ainda mais intensos após a Guerra das Malvinas, em 1982, conflito entre os dois países pela posse do arquipélago no Atlântico Sul.

Nos gramados, o capítulo mais emblemático aconteceu na Copa do Mundo de 1986. Nas quartas de final, Diego Maradona marcou o polêmico gol da "Mão de Deus" e depois o histórico "Gol do Século", conduzindo a Argentina ao triunfo por 2 a 1. Para os argentinos, aquela vitória representou uma espécie de revanche simbólica pelo conflito das Malvinas.

A rivalidade voltou a ganhar novos episódios em 1998, com a expulsão de David Beckham nas oitavas de final, e em 2002, quando o meia inglês marcou o gol da vitória sobre os argentinos, em um duelo cheio de tensão. Em 2026, as seleções voltam a se enfrentar em uma semifinal de Copa do Mundo, prometendo um dos confrontos mais marcantes do futebol internacional

Histórico em Copas do Mundo

Em Copas do Mundo, Inglaterra e Argentina já se enfrentaram cinco vezes. O retrospecto é favorável aos ingleses, com três vitórias. Os argentinos venceram apenas uma vez, enquanto o outro confronto terminou empatado e foi decidido nos pênaltis, com classificação da Argentina.

Inglaterra 3 x 1 Argentina (Fase de grupos - Chile 1962)

x 1 Argentina (Fase de grupos - Chile 1962) Inglaterra 1 x 0 Argentina (Quartas de final, Inglaterra 1966)

x 0 Argentina (Quartas de final, Inglaterra 1966) Argentina 2 x 1 Inglaterra (Quartas de final, México 1986)

x 1 Inglaterra (Quartas de final, México 1986) Argentina (4) 2 x 2 (3) Inglaterra (Oitavas de final - França 1998)

x 2 (3) Inglaterra (Oitavas de final - França 1998) Inglaterra 1 x 0 Argentina (Fase de grupos - Coreia/Japão 2002)

Fora da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaram outras nove vezes. Nesse recorte, a Inglaterra leva vantagem, com três vitórias, enquanto a Argentina venceu apenas uma partida. Os outros cinco confrontos terminaram empatados.

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