Inglaterra x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
Ingleses e argentinos fazem confronto decisivo nos Estados Unidos em busca da classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026
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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua reta final nesta quarta-feira (15), com a disputa da segunda semifinal da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, valendo vaga na grande final do Mundial.
Quem avançar enfrentará o vencedor da partida entre França e Espanha, que acontece, às 16h, desta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.
Como chegam as seleções
Inglaterra
A Inglaterra chega invicta à semifinal. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com duas vitórias e um empate, garantindo a classificação com sete pontos.
Na fase eliminatória, os ingleses venceram três partidas consecutivas. Primeiro derrotaram a República Democrática do Congo por 2 a 1. Depois superaram o México por 3 a 2 nas oitavas de final e, por fim, eliminaram a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, garantindo vaga entre os quatro melhores.
Os grandes nomes da equipe seguem sendo Harry Kane e Jude Bellingham, responsáveis por liderar o setor ofensivo inglês durante toda a campanha.
Argentina
A seleção argentina segue com um ótima campanha na Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo J com nove pontos, a equipe venceu Argélia, Áustria e Jordânia na fase de grupos, confirmando a classificação com 100% de aproveitamento.
No mata-mata, os argentinos passaram por dificuldades. Nos 16 avos de final, eliminaram Cabo Verde apenas na prorrogação. Nas oitavas, buscaram uma virada histórica sobre o Egito após sair perdendo por 2 a 0, terminando a partida em 3 a 2. Já nas quartas de final, derrotaram a Suíça por 3 a 1, novamente no tempo extra.
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O principal destaque segue sendo Lionel Messi, que já marcou oito gols na competição e lidera tecnicamente a atual campeã mundial, que soma 17 gols marcados e apenas seis sofridos.
Onde assistir Inglaterra x Argentina
A partida entre Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 terá transmissão em:
- TV aberta: Globo e SBT
- TV fechada: SporTV
- Streaming: CazéTV ge tv e N Sports
Prováveis escalações
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.
- Sem desfalques confirmados.
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez.
- Sem desfalques confirmados.
Arbitragem
- Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
- Assistente 1: Corey Parker (EUA)
- Assistente 2: Kyle Atkins (EUA)
- 4° árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
- Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália)
- VAR: Não confirmado
Rivalidade histórica entre Argentina e Inglaterra
Muito além da disputa por uma vaga na final, Argentina e Inglaterra protagonizam uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo. O confronto ganhou contornos ainda mais intensos após a Guerra das Malvinas, em 1982, conflito entre os dois países pela posse do arquipélago no Atlântico Sul.
Nos gramados, o capítulo mais emblemático aconteceu na Copa do Mundo de 1986. Nas quartas de final, Diego Maradona marcou o polêmico gol da "Mão de Deus" e depois o histórico "Gol do Século", conduzindo a Argentina ao triunfo por 2 a 1. Para os argentinos, aquela vitória representou uma espécie de revanche simbólica pelo conflito das Malvinas.
A rivalidade voltou a ganhar novos episódios em 1998, com a expulsão de David Beckham nas oitavas de final, e em 2002, quando o meia inglês marcou o gol da vitória sobre os argentinos, em um duelo cheio de tensão. Em 2026, as seleções voltam a se enfrentar em uma semifinal de Copa do Mundo, prometendo um dos confrontos mais marcantes do futebol internacional
Histórico em Copas do Mundo
Em Copas do Mundo, Inglaterra e Argentina já se enfrentaram cinco vezes. O retrospecto é favorável aos ingleses, com três vitórias. Os argentinos venceram apenas uma vez, enquanto o outro confronto terminou empatado e foi decidido nos pênaltis, com classificação da Argentina.
- Inglaterra 3 x 1 Argentina (Fase de grupos - Chile 1962)
- Inglaterra 1 x 0 Argentina (Quartas de final, Inglaterra 1966)
- Argentina 2 x 1 Inglaterra (Quartas de final, México 1986)
- Argentina (4) 2 x 2 (3) Inglaterra (Oitavas de final - França 1998)
- Inglaterra 1 x 0 Argentina (Fase de grupos - Coreia/Japão 2002)
Fora da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaram outras nove vezes. Nesse recorte, a Inglaterra leva vantagem, com três vitórias, enquanto a Argentina venceu apenas uma partida. Os outros cinco confrontos terminaram empatados.
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