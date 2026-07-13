França x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
Melhor ataque da Copa do Mundo encara a defesa menos vazada do torneio em confronto que vale vaga na grande decisão do Mundial
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França e Espanha se enfrentam na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, e vale vaga na grande decisão do Mundial.
De um lado, a França chega com o melhor ataque da competição. Do outro, a Espanha ostenta a defesa menos vazada da Copa. O vencedor enfrentará Inglaterra ou Argentina na decisão do torneio.
Como chegam as seleções
França
A seleção comandada por Didier Deschamps faz uma campanha impecável até aqui. Os franceses venceram todos os seis jogos disputados na Copa do Mundo, superando Senegal, Iraque e Noruega na fase de grupos, além de Suécia, Paraguai e Marrocos no mata-mata.
O principal ponto da equipe francesa é o seu poder ofensivo. A seleção marcou 16 gols em seis partidas, média de 2,67 por jogo, e balançou as redes em todos os confrontos disputados.
Kylian Mbappé divide a artilharia da Copa com Lionel Messi, ambos com oito gols. Ousmane Dembélé aparece logo atrás, com cinco, enquanto Bradley Barcola soma dois e Désiré Doué marcou um.
Nas assistências, Michael Olise lidera todo o Mundial, com cinco passes para gol. Mbappé soma três, Dembélé tem duas, enquanto Tchouaméni, Barcola, Rabiot e Doué contribuíram com uma assistência cada.
Espanha
A Espanha chega embalada após eliminar Bélgica, Portugal e Áustria no mata-mata, mantendo uma campanha extremamente sólida. A equipe sofreu apenas um gol em toda a Copa do Mundo, justamente na vitória por 2 a 1 sobre os belgas nas quartas de final.
O sistema defensivo é um dos principais pontos fortes da equipe de Luis de la Fuente. A linha defensiva formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella tem sido um dos destaques do torneio.
Além disso, o goleiro Unai Simón estabeleceu um novo recorde em Copas do Mundo ao permanecer 648 minutos sem sofrer gols, superando a antiga marca do italiano Walter Zenga, que havia ficado 517 minutos invicto.
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Onde assistir França x Espanha
A partida entre França e Espanha pelas semifinais terá transmissão exclusiva da CazéTV (Clique para assistir)
Prováveis escalações
França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Manu Koné e Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé e Désiré Doué; Kylian Mbappé.
- Sem desfalques confirmados.
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo e Álex Baena; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.
Arbitragem
- Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)
- Assistente 1: David Morán (El Salvador)
- Assistente 2: Antonio Pupiro (Argentina)
- 4° árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
- VAR: Não confirmado
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