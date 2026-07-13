fechar
Onde assistir |

Ceará x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B

Vozão tenta encerrar sequência negativa para deixar a zona de rebaixamento, enquanto equipe mineira busca diminuir a distância para o G-6 da Série B

Por Lucas Valle Publicado em 13/07/2026 às 13:43
Ceará e Athletic se enfrentam pela 17ª rodada da Série B
Ceará e Athletic se enfrentam pela 17ª rodada da Série B - Arte/ Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ceará e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Ceará tenta deixar a zona de rebaixamento, o Athletic busca se aproximar do G-6.

Como chegam as equipes

O Ceará atravessa um momento delicado na Série B. O Vozão soma quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas consecutivas, e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. A equipe está apenas um ponto atrás do Londrina, primeiro clube fora do Z-4.

Esta será a segunda partida sob o comando do técnico Daniel Paulista. Na estreia, o Ceará foi derrotado pelo Goiás. Agora, o treinador fará seu primeiro jogo diante da torcida alvinegra e contará com reforços importantes para tentar reagir na competição.

Já o Athletic aparece na 12ª posição, com 22 pontos. A equipe mineira vem de derrota para o Operário-PR, mas havia encerrado uma sequência de três jogos sem vencer ao bater o Avaí por 1 a 0 na rodada anterior.

Nos últimos cinco compromissos, o Athletic acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas. Em caso de triunfo em Fortaleza, o clube chegará aos 25 pontos e ficará a apenas três do primeiro time dentro do G-6.

Onde assistir Ceará x Athletic ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Bryan Borges, Éder, Luizão e Sanchez; Júlio César, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Matheusinho e Lucca.

  • Desfalques: Zanocelo e Pedro Gilmar (departamento médico).

Athletic (Técnico: Alex de Souza)

Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Enzo; Gian Cabezas, João Miguel e Jota; Kauan Rodrigues, Ian Luccas e Max.

  • Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).

Arbitragem

  • Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)
  • Assistente 1: Sidmar dos Santos Meurer (PR)
  • Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR)
  • Quarto árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

França x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
Copa do Mundo

França x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas semifinais da Copa do Mundo
Tabela da Série B: veja a classificação atualizada após tropeços de Sport e Náutico na 17ª rodada
Classificação

Tabela da Série B: veja a classificação atualizada após tropeços de Sport e Náutico na 17ª rodada

Compartilhe

Tags