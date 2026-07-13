Ceará x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B

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Vozão tenta encerrar sequência negativa para deixar a zona de rebaixamento, enquanto equipe mineira busca diminuir a distância para o G-6 da Série B

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Ceará e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Ceará tenta deixar a zona de rebaixamento, o Athletic busca se aproximar do G-6.

Como chegam as equipes

O Ceará atravessa um momento delicado na Série B. O Vozão soma quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas consecutivas, e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. A equipe está apenas um ponto atrás do Londrina, primeiro clube fora do Z-4.

Esta será a segunda partida sob o comando do técnico Daniel Paulista. Na estreia, o Ceará foi derrotado pelo Goiás. Agora, o treinador fará seu primeiro jogo diante da torcida alvinegra e contará com reforços importantes para tentar reagir na competição.

Já o Athletic aparece na 12ª posição, com 22 pontos. A equipe mineira vem de derrota para o Operário-PR, mas havia encerrado uma sequência de três jogos sem vencer ao bater o Avaí por 1 a 0 na rodada anterior.

Nos últimos cinco compromissos, o Athletic acumula uma vitória, dois empates e duas derrotas. Em caso de triunfo em Fortaleza, o clube chegará aos 25 pontos e ficará a apenas três do primeiro time dentro do G-6.

Onde assistir Ceará x Athletic ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Richard; Bryan Borges, Éder, Luizão e Sanchez; Júlio César, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Matheusinho e Lucca.

Desfalques: Zanocelo e Pedro Gilmar (departamento médico).

Athletic (Técnico: Alex de Souza)

Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Enzo; Gian Cabezas, João Miguel e Jota; Kauan Rodrigues, Ian Luccas e Max.

Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).

Arbitragem

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

José Mendonça da Silva Júnior (PR) Assistente 1: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Sidmar dos Santos Meurer (PR) Assistente 2: Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR)

Roberto Rivelino dos Santos Júnior (PR) Quarto árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)

Wanderson Marques Martins (CE) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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