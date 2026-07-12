Por que não tem jogo da Copa do Mundo hoje (12/07)? Veja quando o Mundial retorna
Após a definição dos quatro semifinalistas, Copa do Mundo faz nova pausa antes da reta final; confira os confrontos e resultados das quartas
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A Copa do Mundo de 2026 não terá jogos neste domingo (12). Após a conclusão das quartas de final, o torneio faz uma nova pausa antes do início das semifinais, marcadas para terça-feira (14).
A paralisação faz parte do cronograma oficial da Fifa e permite que as seleções classificadas tenham um período maior de recuperação física e preparação para a reta decisiva da competição.
Quando a Copa do Mundo volta?
A bola volta a rolar na próxima terça-feira (14), com a primeira semifinal do Mundial.
Semifinais da Copa do Mundo
Terça-feira (14/07)
- Jogo: França x vencedor de Espanha x Bélgica
- Horário: 16h
- Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Quarta-feira (15/07)
- Jogo: Vencedor de Noruega x Inglaterra x vencedor de Argentina x Suíça
- Horário: 16h
- Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
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Resultados das quartas de final
- França 2 x 0 Marrocos
- Espanha x Bélgica (completar)
- Noruega x Inglaterra (completar)
- Argentina x Suíça (completar)
Artilharia da Copa do Mundo 2026
A disputa pela Chuteira de Ouro também segue acirrada. Confira os principais goleadores do torneio:
- Lionel Messi (Argentina) - 8 gols
- Kylian Mbappé (França) - 8 gols
- Erling Haaland (Noruega) - 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols
- Ousmane Dembélé (França) - 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gols*
- Julián Quiñones (México) - 4 gols*
- Jude Bellingham (Inglaterra) - 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) - 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) - 4 gols*
*Jogadores já eliminados da Copa do Mundo de 2026
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Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 vem sendo transmitida em diferentes plataformas no Brasil, com jogos divididos entre TV aberta, TV por assinatura e streaming.
- TV aberta: Globo e SBT
- TV por assinatura: SporTV
- Streaming e plataformas digitais: CazéTV, ge tv e N Sports
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